باشگاه خبرنگاران جوان - صد و یازدهمین نشست تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، صبح امروز (سه شنبه ۱۱ آذر ماه) با بررسی عملکرد فدراسیون چوگان پیگیری شد.

محوریت اصلی این نشست که به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد به وضعیت حضور تیم ملی چوگان مردان در رقابت‌های جام جهانی چمن ۲۰۲۶ امارات اختصاص داشت.

به دنبال کارشکنی آمریکا در صدور روادید تیم ملی چوگان مردان کشورمان برای شرکت در مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی ماسه‌ای (مانژی) ۲۰۲۵ ویرجینیا، فدراسیون جهانی چوگان سهمیه مستقیم شرکت در مسابقات جام جهانی چمن را که سال آینده در امارات برگزار می‌شود به ایران داد.

از آنجا که توسعه چوگان به عنوان ورزشی ملی همواره جز اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان است، فدراسیون چوگان در صدد است تا تمهیدات لازم را برای اعزام پرقدرت چوگان‌بازان ایرانی به امارات مهیا کند.

استفاده از دانش و تجربه بازیکنان و مربیان خارجی در تمرینات و شرکت در تورنمنت‌های تدارکاتی اصلی‌ترین نیاز حال حاضر تیم ملی چوگان برای شرکت در جام جهانی چمن ۲۰۲۶ است که باید در فاصله چند ماه باقی مانده تا این رویداد اجرایی شود.

بر این اساس طی جلسه‌ای که امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد، مقرر گردید با افزایش بودجه این فدراسیون در سال جاری، شرایط برای حضور موقت مربی و بازیکنان خارجی در ایران فراهم شود.

این در حالی است که بعد از صعود خبرساز تیم ملی چوگان ایران به فینال پیکار‌های جهانی ویرجینیا، ۶ کشور پاکستان، عربستان، آرژانتین، هندوستان، آلمان و ایتالیا درخواست بازی با تیم ایران را داشته‌اند.

در این رابطه نیز وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد با توجه به سطح کیفی بالای چوگان پاکستان و آرژانتین، رایزنی‌ها برای انجام بازی‌های تدارکاتی با این کشور‌ها صورت گیرد.

جلسه کارشناسی فدراسیون چوگان با حضور مسئولان وزارتی و سایر اهالی فن در حالی ادامه پیدا کرد که به سایر اقدامات و برنامه‌های انجام شده در فدراسیون چوگان هم پرداخته شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی، پژوهشی پاراچوگان با هدف خدمت‌رسانی به جامعه توان‌یابان از اتفاقات درخورتوجهی است که این فدراسیون به آن ورود کرده است. این در حالی است که تاکنون کشوری در بحث راه اندازی چوگان معلولین حرکتی انجام نداده است. مطمئناً در صورتی که ایران به عنوان صاحب اصلی ورزش چوگان در دنیا، مذاکرات لازم را با مجامع بین المللی ورزش معلولین انجام دهد، پاراچوگان نیز می‌تواند به فهرست رشته‌های مدال‌آور ورزش کشور افزوده شود.

احداث مجموعه چوگان و سوارکاری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان‌های کرمان، اصفهان و آذربایجان شرقی در حوزه زیر ساخت، پیگیری مستمر جهت تصویب روز ملی چوگان در تقویم رسمی کشور، حفظ و صیانت از اسب کاسپین و افزایش تعداد مسابقات بانوان در لیگ ملی چوگان از دیگر مواردی است که فدراسیون چوگان طی چند ماه اخیر آنها را اجرایی کرده و گزارش‌های لازم را در این خصوص ارائه داد.

نکته دیگری که در این نشست مطرح شد، موضوع بازسازی ورزشگاه چوگان شهدا به عنوان یکی از استادیوم‌های مانژی کم‌نظیری بود که طی ۶۰ ساله گذشته هیچ گونه عملیات بازسازی روی آن انجام نشده است. در این خصوص نیز مقرر شد دکتر احمد دنیامالی بازدیدی از این ورزشگاه داشته باشد تا به وضعیت آن رسیدگی شود.

منبع: فدراسیون چوگان