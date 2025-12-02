وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد اسعد الشیبانی با تام باراک در دمشق دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه و توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه روز سه‌شنبه در بحبوحه تلاش‌های واشنگتن برای کاهش تنش‌ها بین سوریه و اسرائیل، درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری مشترک گفت‌و‌گو کردند.

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که الشیبانی با باراک در دمشق دیدار کرد و در آنجا درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری متقابل بین دمشق و واشنگتن «برای خدمت به منافع مشترکشان» گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار یک روز پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه، اندکی پیش از گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به این رژیم در مورد بی‌ثبات کردن سوریه هشدار داده بود.

ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشال نوشت: «بسیار مهم است که اسرائیل گفتگوی قوی و واقعی با سوریه داشته باشد و هیچ اتفاقی نیفتد که مانع از تبدیل سوریه به یک کشور مرفه شود.»

رئیس جمهور آمریکا از احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، تمجید کرد و گفت که «او با پشتکار تلاش می‌کند تا اتفاقات خوبی برای هر دو کشور رخ دهد.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحولات سوریه ، نماینده آمریکا
خبرهای مرتبط
سوریه اولین روزنامه رسمی چاپی خود را پس از ۵ سال منتشر کرد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
ترامپ اسرائیل را به حفظ مذاکرات «قوی» با سوریه فراخواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند