وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد اسعد الشیبانی با تام باراک در دمشق دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه و توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه روز سه‌شنبه در بحبوحه تلاش‌های واشنگتن برای کاهش تنش‌ها بین سوریه و اسرائیل، درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری مشترک گفت‌و‌گو کردند.

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که الشیبانی با باراک در دمشق دیدار کرد و در آنجا درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری متقابل بین دمشق و واشنگتن «برای خدمت به منافع مشترکشان» گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار یک روز پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه، اندکی پیش از گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به این رژیم در مورد بی‌ثبات کردن سوریه هشدار داده بود.

ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشال نوشت: «بسیار مهم است که اسرائیل گفتگوی قوی و واقعی با سوریه داشته باشد و هیچ اتفاقی نیفتد که مانع از تبدیل سوریه به یک کشور مرفه شود.»

رئیس جمهور آمریکا از احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، تمجید کرد و گفت که «او با پشتکار تلاش می‌کند تا اتفاقات خوبی برای هر دو کشور رخ دهد.»

منبع: آناتولی