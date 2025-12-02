باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان‌های شرقی و غربی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: چهارشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، اصفهان، مرکزی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان، شمال فارس، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و پنجشنبه در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و یزد، تداوم خواهد داشت.

او بیان کرد:در استان های ساحلی خزر بارش در روز چهارشنبه شدید است.روزهای جمعه و شنبه در اغلب مناطق کشور جو آرام است.

وی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد گفت: همچنین انتظار می رود امشب در استان های واقع در شمال غرب و چهارشنبه در استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز از غلظت آلاینده های جوی کاسته شود.

وی افزود: روز چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و غرب خلیج فارس مواج است.

او گفت: امشب آسمان تهران کمی ابری، در برخی ساعت‌ها همراه با غبار محلی، از بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد ملایم و احتمال بارش خفیف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۷ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید