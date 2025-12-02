مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با پیش‌بینی کاهش فراگیر دما در نقاط مختلف کشور در اواخر هفته جاری، خواستار آماده‌باش کامل مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی در این ارتباط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، امروز -سه‌شنبه ۱۱ آذرماه- در هفتمین جلسه هماهنگی سوخت زمستانی سال ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی، به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد، از مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی خواست همزمان، با تشدید بازدید‌های میدانی و نظارت دقیق بر مصرف گاز در ادارات و مراکز دولتی، درخصوص مدیریت مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نیز هوشیاری کامل داشته باشند.

وی با تاکید بر این‌که، امسال حتی در فصل تابستان نیز با ناترازی انرژی مواجه بوده‌ایم، افزود: با این‌که از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها و دست‌کم ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به صنایع تحویل داده‌ایم، اما این موضوع به معنای بازگشت اوضاع به حالت عادی نیست.

توکلی اظهار کرد: این دستاورد تنها با تلاش کارکنان و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر شده است؛ بنابراین نباید دچار ساده‌انگاری شویم. موفقیت حاصل‌شده نتیجه عملکرد درست در تمام بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با بیان این‌که اکنون فصل سرد آغاز شده و ضروری است با اولویت کامل، برنامه‌ریزی و انجام بازدید‌های میدانی در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: رعایت دمای آسایش در ادارات باید به‌صورت دقیق رصد شود و با هرگونه عدم پایبندی، برخورد جدی صورت پذیرد.

وی با اشاره به این‌که دمای آذرماه امسال حدود ۰.۷ درجه سردتر از سال گذشته بوده، اما به دلیل کمبود بارش‌ها، مردم این کاهش دما را احساس نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: با وجود تمام این موارد، آمار نشان می‌دهد که طی ۶ ماه نخست سال جاری، ۴۳ درصد از کل گاز واردشده به شبکه به نیروگاه‌ها، ۳۹ درصد به صنایع، ۳ درصد به حمل‌ونقل و نزدیک ۲ درصد به بخش عمومی و مابقی آن به بخش خانگی اختصاص یافته که نشانه پایداری تولید و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود است.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: علت اصلی موفقیت ما در تأمین سوخت بیشتر برای بخش‌های مختلف، مدیریت یکپارچه در وزارت نفت، همکاری نزدیک مدیران گاز استان‌ها با استانداران و کارکنان این شرکت بود که منجر به هماهنگی نرم‌افزاری و تصمیم‌گیری‌های منسجم شد و از بروز نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: انتظار دارم استان‌ها مانند سال گذشته به طور کامل هماهنگ با ستاد عمل کنند؛ مطمئن باشید هر پایداری که ایجاد شود، نتیجه همکاری و همراهی خود شماست.

توکلی با بیان این‌که متاسفانه سبد سوخت کشور از نظر تنوع بسیار محدود است، یادآور شد: ما تنها کشوری هستیم که ۷۳ تا ۷۵ درصد سبد انرژی‌مان را گاز تشکیل می‌دهد؛ این وضعیت در هیچ نقطه‌ای از دنیا معمول و قابل توصیه نیست. انتظار اجتماعی نیز همین است و قانون‌گذار هم تأکید کرده که سبد انرژی باید متنوع شود.

منبع: شرکت ملی گاز ایران

برچسب ها: شرکت ملی گاز ایران ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
اجرای بیش از ۵۵۰ میلیون دلار پروژه‌های بهینه‌سازی در پتروشیمی
ظرفیت اجرای ۱۰۰ هزار موتورخانه هوشمند وجود دارد/تزریق روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
۷ توصیه به دولت و سیاستمداران درباره بنزین
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم
گرانی خودرو‌های مونتاژی و هشدار به بازنگری در تعرفه‌ها
انجام ۳۰۰ پرواز هفتگی بین ایران و امارات
روزشماری برای تعیین تکلیف مباحث سهام عدالت
ایران امروز سومین تولیدکننده گاز جهان است/ ناترازی گاز امسال به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید
آخرین اخبار
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
بی اعتبار شدن صورتحساب کاغذی از ابتدای دی ماه/ هیچ تمدیدی برای اجرای صورتحساب کاغذی نداریم
محاسبات قیمت خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی است
قطع بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در آبفای منطقه ۲ تهران
شیر پاستوریزه ۶.۷ درصد افزایش یافت
حذف اخذ عوارض شهری از تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد
افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
امیرخانی، داری گواهینامه معتبر پروازی نبود
توسعه و افزایش ۲برابری صادرات محصولات بازاریابی به کشور‌های آسیایی
راهنمای پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت ترکیه
دکه‌ها حق فروش و یا سرو قهوه را ندارند/ شناسایی ۲۵۰۰ واحد غیر مجاز سرو قهوه+ فیلم
افزایش خسارت پرندگان و ابلاغ دستور اقدام فوری در مزارع کشور
حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی
تولید بنزین یورو۴ و۵ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید
با طرح جایگزینی بخاری‌های قدیمی گاز خانگی به صنعت می‌رسد
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا پر رنگ تر شد/ احیای کارخانجات راکد کوبا توسط ایران
رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی به بازار اوراسیا
تهیه طرح تسهیل کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیروگاه خورشیدی ۲۵ سال گارانتی تولید دارد/ هزینه ساخت هر مگاوات خورشیدی حدود ۳۲۰ هزار دلار است + فیلم