باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، امروز -سهشنبه ۱۱ آذرماه- در هفتمین جلسه هماهنگی سوخت زمستانی سال ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از مدیران ستادی و مدیران عامل شرکتهای گاز استانی، بهصورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد، از مدیران عامل شرکتهای گاز استانی خواست همزمان، با تشدید بازدیدهای میدانی و نظارت دقیق بر مصرف گاز در ادارات و مراکز دولتی، درخصوص مدیریت مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء نیز هوشیاری کامل داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه، امسال حتی در فصل تابستان نیز با ناترازی انرژی مواجه بودهایم، افزود: با اینکه از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاهها و دستکم ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر به صنایع تحویل دادهایم، اما این موضوع به معنای بازگشت اوضاع به حالت عادی نیست.
توکلی اظهار کرد: این دستاورد تنها با تلاش کارکنان و مدیریت صحیح مصرف امکانپذیر شده است؛ بنابراین نباید دچار سادهانگاری شویم. موفقیت حاصلشده نتیجه عملکرد درست در تمام بخشهای تولید، انتقال و توزیع گاز است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه اکنون فصل سرد آغاز شده و ضروری است با اولویت کامل، برنامهریزی و انجام بازدیدهای میدانی در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: رعایت دمای آسایش در ادارات باید بهصورت دقیق رصد شود و با هرگونه عدم پایبندی، برخورد جدی صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه دمای آذرماه امسال حدود ۰.۷ درجه سردتر از سال گذشته بوده، اما به دلیل کمبود بارشها، مردم این کاهش دما را احساس نکردهاند، خاطرنشان کرد: با وجود تمام این موارد، آمار نشان میدهد که طی ۶ ماه نخست سال جاری، ۴۳ درصد از کل گاز واردشده به شبکه به نیروگاهها، ۳۹ درصد به صنایع، ۳ درصد به حملونقل و نزدیک ۲ درصد به بخش عمومی و مابقی آن به بخش خانگی اختصاص یافته که نشانه پایداری تولید و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای موجود است.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: علت اصلی موفقیت ما در تأمین سوخت بیشتر برای بخشهای مختلف، مدیریت یکپارچه در وزارت نفت، همکاری نزدیک مدیران گاز استانها با استانداران و کارکنان این شرکت بود که منجر به هماهنگی نرمافزاری و تصمیمگیریهای منسجم شد و از بروز نگاههای بخشی و منطقهای جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: انتظار دارم استانها مانند سال گذشته به طور کامل هماهنگ با ستاد عمل کنند؛ مطمئن باشید هر پایداری که ایجاد شود، نتیجه همکاری و همراهی خود شماست.
توکلی با بیان اینکه متاسفانه سبد سوخت کشور از نظر تنوع بسیار محدود است، یادآور شد: ما تنها کشوری هستیم که ۷۳ تا ۷۵ درصد سبد انرژیمان را گاز تشکیل میدهد؛ این وضعیت در هیچ نقطهای از دنیا معمول و قابل توصیه نیست. انتظار اجتماعی نیز همین است و قانونگذار هم تأکید کرده که سبد انرژی باید متنوع شود.
