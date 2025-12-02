مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر برگزیدگان خود را شناخت

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران استان فارس، سازمان سینمایی، هنرمندان و مهمانان خارجی در مجموعه سینمایی پردیس هنر شهر آفتاب آغاز شد.

روح‌الله حسینی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، در مراسم اختتامیه این رویداد با اشاره به اهمیت تجربه و احساس هنری در کنار آمار و ارقام، گفت: به جای ارائه گزارشی از تعداد فیلم‌ها، مهمانان و داوران، ترجیح می‌دهم از احساسی بگویم که در این چند روز و همین حالا از جشنواره داشته‌ام. هنر با حس سر و کار دارد و آنچه اهمیت دارد، تجربه‌ای است که در پایان یک فیلم یا شعر در دل مخاطب باقی می‌ماند.

او با بیان اینکه همراهی صمیمانه همکاران و حضور گرم مهمانان، فضای جشنواره را متفاوت کرده است، افزود: فیلم‌هایی داشتیم که اگرچه پرزرق‌وبرق نبودند، اما با دیدنشان احساس زندگی و امید جان می‌گرفت. شهری داشتیم که سخاوتمندانه ما را پذیرفت و مردمانی که با گرمی و صمیمیت، خاطره‌ای ماندگار ساختند. شیراز با تاریخ کهن و مردم زنده‌اش، جلوه‌ای ویژه به جشنواره بخشید.

حسینی تأکید کرد: اگر هنر و سینما نبود، چگونه می‌شد در مدت کوتاهی این‌گونه گرد هم آمد، خندید و دید؟ اکنون با خیالی آسوده به پایتخت بازمی‌گردم و لحظه‌های خوشی را برای همه شما آرزو می‌کنم.

در ادامه با حضور همایون اسعدیان، مهدی آشنا و روح‌الله حسینی از آلفرد یعقوب‌زاده عکاس برجسته حوزه جنگ قدردانی شد.

یعقوب زاده گفت: خوشحالم بین شما هستم و از تمام مردم ایران برای این تقدیر به ویژه از روح‌الله حسینی، مهدی آشنا و برگزار کنندگان جشنواره تشکر می‌کنم.

در این مراسم فرزاد حسنی برای رضا امیرخانی نویسنده آرزوی بهبودی کرد.

سپس با حضور آلفرد یعقوب‌زاده، بهروز شعیبی و مجید سعیدی برگزیدگان بخش عکس و ویدیو معرفی شدند.

در ادامه مراسم جایزه بخش عکس اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین اثر بخش فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای به علی توسلی اهدا شد.

سیمرغ بهترین عکس به سبحان فرج‌ون اهدا شد.

در ادامه فیلم برگزیده ۶۰ ثانیه‌ای بخش عکس و ویدیو برای مخاطبان به نمایش درآمد.

پس از پخش ویدیویی از نماد‌های شیراز و اجرای قطعاتی توسط محمد معتمدی خواننده کشورمان، حسینعلی امیری استاندار روی صحنه آمد و گفت: از مهمانان گرانقدر، آقای صالحی وزیر فرهنگ، آقای اورنگ وزیر پاکستان، مقامات و عزیزانی که از کشورهای دیگر به این آئین آمده‌اند، هنرمندان، معاونان فرهنگ از کشورهای مختلف و دیپلمات‌های عزیز تشکر می‌کنم که حضور یافتید. به شما خوش‌آمد می‌گویم. برای من به عنوان استاندار افتخار بزرگی است که شیراز در بزرگترین رویداد سینمایی ایران میزبان شما بود؛ شهری که نامش در ذهن جهانیان با تمدن، هنر و معنویت گره خورده و دروازه‌ای برای شناخت عمیق‌تر ایران اسلامی بر روی دنیا گشوده است.

او افزود: شیراز با حکمت سعدی، عرفان حافظ و فلسفه ملاصدرا مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و کانون اندیشه و خردورزی بوده است. همچنین این شهر به واسطه آرمیدن شمار زیادی از نوادگان پیامبر اسلام در خاک خود، به پناهگاهی برای جویندگان حقیقت مبدل شده است. سینمای ایران بدون پیوند عمیق با شعر تعریف شدنی نیست و از همین رو سینمای شاعرانه در این دوره از جشنواره جایگاهی کلیدی داشت؛ در شهری که شعر نه تنها میراث، بلکه جلوه‌ای از زیست مردمانش است.

امیری با قدردانی از ابتکار دبیرخانه جشنواره در ایجاد بخش «زیتون شکسته» گفت: این بخش ندای پایداری انسان را در جهان پرآشوب امروز بازتاب داد. مقاومت برای برقراری صلح یک اراده تمدنی است که هنر بیش از هر زبان دیگری توان روایت آن را دارد.

استاندار فارس ادامه داد: میزبانی باشکوه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز نشان داد که این شهر نه تنها پایتخت فرهنگ و ادب، بلکه پایگاه امن و مطمئنی برای میزبانی رویدادهای جهانی در خارج از پایتخت ایران اسلامی است. این موفقیت محصول دیپلماسی فرهنگی و روح مردم است. ما باور داریم که فارس می‌تواند محور گفت‌وگوهای صلح باشد و با اتکا به فرهنگ، پارادایمی نوین در عرصه‌های فرهنگی در سطح منطقه و جهان پایه‌گذاری کند.

او تأکید کرد: میزبانی ایران و شیراز از یک رویداد بین‌المللی نشان داد نمی‌توان ملتی با ریشه‌های عمیق را از گفت‌وگو بازداشت و فرهنگ‌های باشکوه را در انزوا نشاند. امیدوارم میزبانی شیراز تجربه‌ای خاطره‌انگیز از معنا، همدلی، هنر و آشنایی با فرهنگ شهری برای مهمانان رقم زده باشد؛ شهری که جهان را به صلح، آزادی و کرامت انسانی فرا می‌خواند.

امیری در پایان ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ، رئیس سازمان سینمایی، دبیر جشنواره و همه همکاران در استانداری فارس به ویژه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مدیران کل فرهنگی، دبیرخانه جشنواره، اعضای شورای تأمین و مردم نجیب فارس و شیراز گفت: همه این عزیزان میزبانی شایسته‌ای برای هنرمندان و مهمانان جشنواره رقم زدند و شایسته تقدیرند.

در ادامه برگزیدگان بخش زیتون شکسته معرفی شد، دیپلم افتخار این بخش به «از زمین صفر» به تهیه‌کنندگی رشید مشهراوی محصول فلسطین، قطر، سوییس و دانمارک اهدا شد.

سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شيرين دعبیس، تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی اهدا شد.

رشید مشهراوی در پیامی تصویری که ارسال کرده بود، بیان کرد: من از فلسطین هستم، موسس و ناظر هنری آموزشگاهی در فلسطین خوشحالم که این فیلم در یکی از مهم‌ترین بخش‌های جشنواره انتخاب شده است. از داوران تشکر می‌کنم که این فیلم را مستحق دریافت جایزه دانستند این جایزه ساکنان غزه را تشویق می‌کند فیلم بسازند و به این باور می‌رسند که سینما می‌تواند برای آنها نجات‌دهنده باشد روزهای خوبی را برای همه آرزو می‌کنم.

تقدیر از رضا میرکریمی در مراسم اختتامیه

پس از پخش ویدیویی از رضا میرکریمی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود کلاری فیلمبردار شناخته‌شده و کمال تبریزی کارگردان سینمای ایران برای تقدیر از رضا میرکریمی روی صحنه آمدند.

میرکریمی در سخنان کوتاهی در آیین جشنواره جهانی فیلم فجر اظهار داشت: خوشحالی خودم را ابراز می‌کنم از اینکه جشنواره جهانی فیلم فجر به صورت مستقل برگزار می‌شود و همچنین خوشحالم که این رویداد خارج از پایتخت و در مکانی بسیار مناسب در شهر شیراز برگزار شده است.

او با اشاره به سابقه حضور و تلاش خود در این جشنواره افزود: بخشی از عمرم را برای این جشنواره گذاشتم و نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم. امیدوارم هر سال جشنواره باشکوه‌تر برگزار شود.

میرکریمی جشنواره جهانی فیلم فجر را حلقه‌ای غیرسیاسی و فرهنگی با سینمای جهان دانست و تأکید کرد: این جشنواره بر بزرگترین مزیت ما یعنی سینما استوار شده است. سینما بهترین دستاورد ما پس از انقلاب است؛ سینمای ایران در منطقه سرآمد است و در جهان حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

در ادامه مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ روی صحنه آمد و گفت: جناب اقای وزیر فرهنگ و میراث ملی جمهوری اسلامی پاکستان، هیئت‌های عالی سینمایی ۱۵ کشور، سفرای مقیم ایران و مهمانان گرامی از سراسر ایران و جهان، به ایران سرافراز و شیراز زیبا و خوش آمدید.

او گفت: جشنواره جهانی فیلم فجر فرصتی‌ است برای یادآوری هنری که سال‌هاست «دیدن» و «متفاوت دیدن» را آموخته است؛ هنری که به ما جرأت تخیل می‌دهد، روایت را در قاب معنا می‌نشاند و میان تاریکی سالن و روشنی پرده، تجربه‌ای مشترک می‌آفریند.

صالخی ادامه داد: سینما بیش از آنکه صنعتی بزرگ باشد، لحظه‌ای انسانی است؛ لحظه‌ای که حقیقت، رؤیا و نگاه آدمی را در کنار هم می‌نشاند و راهی تازه برای فهم خود و دیگری می‌گشاید و سینمای شاعرانه ایران دریچه‌ای به این منظره‌هاست.

او گفت: خانم‌ها و آقایان، نیک می‌دانید که ملت ما، هم‌درد با مردم مظلوم فلسطین و غزه شد و چند ماه قبل، روزهای دشوار جنگ را تجربه کرد. در جنگ ۱۲روزه‌ای که رژیم کودک‌کش صهیونیستی به راه انداخت، فرزندان رشید این سرزمین جان‌شان را در راه دفاع از امنیت و عزت ایران فدا کردند. یاد آنان به ما یادآوری می‌کند که قداست خاک تنها در خطوط جغرافیا نیست؛ در جان‌هایی است که برای پاسداشت آن ایستاده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: در چنین روزگاری، هنر نمی‌تواند خاموش بماند و سینما می‌تواند راوی این مقاومت باشد و این زخم‌ها و این رشادت‌ها را نگاه دارد تا حافظه جمعی ایران و جهان روشن و پایدار بماند. سینماگران ایران و جهان، جشنواره جهانی فیلم فجر نشان می‌دهد که سینما چگونه می‌تواند فاصله‌ها را کوتاه کند و گفت‌وگو میان ملت‌ها را ممکن سازد. حضور فیلمسازان و مهمانانی از کشورهای گوناگون نمایان می‌کند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت‌های صادقانه، انسانی و دغدغه‌مند است.

صالحی توضیح داد: در این مجال، لازم است به عنوان عضوی از دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کنم که ما باور داریم علی‌رغم اختلاف‌نظر‌ها بایستی باورهای مشترک را نقطه آغازی برای همکاری‌های بین‌المللی و تولیدات مشترک سینمایی قرار دهیم؛ چرا که تجربه‌های مشترک چه در خلق اثر و چه در پژوهش و توسعه دروازه‌هایی تازه برای تبادل دانش، فناوری و نگاه هنری می‌گشایند و سینمای ایران آماده است در این مسیر گام‌هایی بلندتر و استوارتر بردارد.

او در پایان بیان کرد: در پایان، به همه فیلمسازان، داوران و پژوهشگران حاضر در جشنواره جهانی فیلم فجر درود می‌فرستم و از میزبانی صمیمانه استاندار محترم و مسئولان و مردم استان فارس سپاسگزارم و قدردان همت و تلاش همکارانم در سازمان سینمایی و دبیرخانه جشنواره جهانی فجر هستم. و همچنین از همکارانم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کمال تشکر را دارم.

برای سینمای ایران و جهان و همه کسانی که به صلح، عدالت، معنویت، انسانیت، ایمان و به قدرت روایت ایمان

دارند، آرزوی روشنایی و توفیق دارم. سپاس از حضور شما. خداوند نگهدار ایران باشد.

پس از پخش ویدیویی از داوران بخش چشم‌انداز، این داوران روی صحنه آمدند.

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران به فیلم «ریورستون» از سریلانکا، به کارگردانی الیت راتنایک اهدا شد.

در این مراسم اعلام شد سیمرغ بلورین بهترین فیلم به‌طور مشترک به دو اثر اهدا می‌شود و جایزه نقدی میان آنها تقسیم خواهد شد. سیمرغ اول به «راند ۱۳» از تونس، به کارگردانی محمد علی نهدی و تهیه‌کنندگی ملیک کوچباتی اهدا شد.

سیمرغ دیگر به «دو روی پاییز» از ایران، استرالیا و کانادا، به کارگردانی روناک طاهر و تهیه‌کنندگی امیر پروین حسینی رسید.

طاهر پس از دریافت جایزه‌اش گفت: تشکر می‌کنم از هیات داوران و کسانی که جشنواره را برگزار کردند. از تهیه‌کننده تشکر می‌کنم که در حال حاضر در سفر و در کاناداست. از بازیگران خوب این فیلم آقای دهکردی، خانم برومند، خانم مقدمی تشکر می‌کنم همچنین از مستانه مهاجر ممنونم. از شیراز و مردم خوبش هم تشکر می‌کنم.

در ادامه مراسم داوران بخش جلوه‌گاه معرفی شدند و روی صحنه آمدند.

سیمرغ بلورین مشارکت و بهترین دستاورد هنری به بهنوش صادقی، کارگردان فیلم «مرد آرام» از ایران، برای موفقیت در هدایت و هماهنگ‌سازی خلاقانه عناصر مختلف فیلم، از بازیگری تا فیلمبرداری و طراحی صحنه و لباس اختصاص پیدا کرد.

صادقی پس از دریافت جایزه گفت: از هیات داوران تشکر می‌کنم. ممنونم که «مرد آرام» را خوب دیدید. تشکر ویژه از مهدی هاشمی بازیگر این فیلم دارم‌. او مردی است که نامش با تاریخ سینمای ایران گره خورده است او پشت این فیلم ایستاد چون ایمان داشت باید این قصه گفته شود بدون هیچ شرطی. از مریم پیرکاری که شرایط ساخت را فراهم کردند، از مستانه مهاجر برای همراهی و پخش بین‌المللی فیلم، از تیم خوبم تشکر می‌کنم این فیلم را شما ساختید با قلبتان و بی‌ادعا و با داشته‌ها و نداشته‌ها در کنار هم فیلم را ساختیم از مادرم که با دعاهای خود کنار ما ایستاده تشکر می‌کنم از همسرم که همیشه تکیه‌گاه من بود تشکر می‌کنم. فیلمسازی این روزها سخت است و به سختی نفس می‌کشد، اما تنها چاره‌اش این است که سینما را زنده نگه داریم. این فیلم یک فیلم خانوادگی است خواهرم و برادرم در ساخت این فیلم مشارکت داشتند پس سیمرغ را به مادرم تقدیم می‌کنم.

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران تعلق گرفت به فیلم «توافق» از مصر، قطر، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی، به کارگردانی محمد رشاد.

سیمرغ بلورین بهترین فیلم اهدا شد به «جایی که درناهای سفید می‌رقصند» از روسیه، به کارگردانی مایکل لوکاچفسکی و تهیه‌کنندگی مایکل لوکاچفسکی، سمیون آماناتوف، والریا موتورویوا، داوید گورتسکایا.

در ادامه قطعاتی دیگر توسط محمد معتمدی اجرا شد.