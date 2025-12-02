باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش ریانووستی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در کرملین استقبال کرد. جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در این دیدار حضور دارد.

ویتکاف امروز وارد مسکو شد و مورد استقبال کریل دیمیتریف، مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، که او نیز در این دیدار شرکت می‌کند و یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه قرار گرفت.

انتظار می‌رود پوتین و ویتکاف در بحبوحه روابط رو به وخامت مسکو و کشور‌های اروپایی، درباره پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری در اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

آمریکا پیش از این یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای حل مناقشه اوکراین پیشنهاد کرده بود. این سند با نارضایتی کی‌یف و شرکای اروپایی آن مواجه شد که خواستار اصلاحات اساسی در آن شدند. در ۲۳ نوامبر، ایالات متحده و اوکراین در ژنو در مورد طرح صلح مشورت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بعداً گفت که طرح اولیه ایالات متحده برای حل و فصل مسالمت‌آمیز با در نظر گرفتن مواضع مسکو و کی یف اصلاح شده است و تنها چند موضوع مورد اختلاف باقی مانده است. او همچنین خاطرنشان کرد که این طرح از ۲۸ به ۲۲ مورد کاهش یافته است.

در ۳۰ نوامبر، هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین در جنوب فلوریدا برای ادامه مذاکرات دیدار کردند. پس از این جلسه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که مذاکرات سازنده بوده است، اما کار‌های زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. او افزود که ایالات متحده نسبت به حل و فصل مسالمت‌آمیز خوشبین است، اما در کل واقع‌بین است.

کرملین خاطرنشان کرد که واشنگتن مسکو را در جریان توافق و جزئیات طرح قرار می‌دهد. بنابراین، روسیه تا زمان جلسه اطلاعات به‌روزی خواهد داشت. روسیه هیچ جزئیاتی را فاش نمی‌کند و توضیح می‌دهد که قصد انجام مذاکرات غیرمستقیم را ندارد. مسکو همچنین خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ پیش‌نویس توافقی تدوین نشده است؛ بلکه فقط یک «طرح کلی» یا «مجموعه‌ای از سوالات» وجود دارد. پوتین خاطرنشان کرد که این می‌تواند مبنای توافق‌های آینده باشد، اما هنوز برای بحث در مورد نسخه‌های نهایی خیلی زود است.