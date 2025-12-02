باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محمدهادی سبحانیان معادن وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست خبری تشریح برنامه این سازمان برای اجرای قانون صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان گفت: سازمان مالیاتی مجری قانون است و نمیتوانند از سوی خود سیاستگذاری کند البته امکان برخی خوانشها برای تسهیل مؤدیان مالیاتی را داریم، به لحاظ کارشناسی فکر میکنیم فراخوان دادن به عموم مؤدیان در هر سطحی، نه عُقلایی است و نه اجرایی؛ اما چون دستور قانون در حال حاضر فراخوان عمومی دادن است، لذا ملزم به اجرای آن هستیم ولی دنبال اصلاح این قانونیم.
وی با بیان اینکه اهداف ۵ گانه را در سازمان امور مالیاتی پیگیری میکنیم گفت: تامین بودجه عمومی کشور مهمترین هدف ماست اما به دنبال اصلاح نظام مالیاتی برای رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی هستیم؛ بهبود سلامت اداری و ساماندهی اقتصاد کشور نیز از دیگر اهداف ماست.
وی درباره تأمین بودجه جاری کشور از محل مالیات اظهار داشت: در برنامه هفتم افزایش یک واحد درصد سالانه سهم مالیات از جیدیپی برای سازمان مالیاتی الزام شده است؛ لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی را به مجلس ارائه کردهایم یک بخش دیگر این لایحه هم مالیات بر مجموع درآمد است. این لایحه ۱۴۰۳ ارسال شد ولی هنوز در کمیسیون اقتصادی بررسی نشده است که علت آن تغییر مجلس از یازدهم به دوازدهم و همچنین بررسی و تصویب برنامه هفتم بود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: روند وصولی مالیاتها از ۱۱۹۶ همت در سال ۱۳۹۹ افزایشی بوده و به ۱۲ هزار ۲۹۰ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. رشد درآمدهای ۸ ماهه امسال با ۱۰۳۲ همت نسبت به مدت مشابه پارسال با ۷۱۳ همت به ۴۵ درصد رسیده است این در حالی است که در نیمه امسال جنگ ۱۳ روزه هم داشتیم و مواعید دریافت مالیات به تعویق افتاد. امسال ۲۴۴.۸ همت از درآمدهای مالیات و عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها واریز شده است. امسال طی ۸ ماهه، از برنامه وصول تحقق قانون بودجه ۵۷ درصد را تحقق کردهایم به دلیل جنگ ۱۲ روزه، روند وصول سه ماهه تابستان به تعویق افتاد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سالها کشور به دنبال این بود که درآمدهای جاری از محل مالیات باشد نه نفت که در ۷ ماهه امسال درآمدهای مالیاتی ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی بودهاست. درآمدهای مالیاتی با تعدیل نرخ تورم سال ۱۴۹۳ در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به ۱۴۰۲ داشت در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ این روند هر ساله افزایشی بوده است.
سبحانیان با بیان اینکه سهم مالیات از جیدیپی به ۸.۳ درصد و محاسبات مرکز آمار به ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده گفت: سال گذشته ۶۵.۵ درصد هزینههای اجرایی کشور از محل مالیات تأمین شده است نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی از زیر ۳۰ درصد در ۱۴۰۰ در ۱۴۰۳ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. در ۸ ماهه امسال ۴۰ همت نسبت به مدت مشابه سال گذشته استرداد مالیاتی داشتهایم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: علیرغم منفی یا صفر بودن رشد اقتصادی کشور، رشد درآمدهای مالیاتی داشتهایم که علت آن کشف فرارهای مالیاتی بوده است ما راهبرد سیستمی کردن نظام مالیاتی را پیگیری کردیم که شفافیت افزایش و تبعیض مالیاتی کاهش مییابد.
وی در خصوص اظهارنامه پیشفرض برای مشاغل گفت: مشاغلی که میزان فروش یک سال آنها بالای ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود اظهارنامه مالیاتی صادر کردیم که در ۸ ماهه امسال به ۱۵.۵ همت میزان وصول مالیات مشاغل بابت عملکرد ۱۴۰۳ رسید.