باشگاه خبرنگاران جوان _ تقی رحمتی شامگاه سه شنبه اظهار کرد: گاز مونوکسیدکربن در قاضی شهرستان سملقان سه نفر را به کام مرگ کشاند.
این حادثه در یک مهمانسرا در قاضی شهرستان سملقان رخ داد که به مرگ سه نفر انجامید.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد که استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی علت اصلی این حادثه بوده است.
رحمتی گفت: گاز مونوکسیدکربن که به «قاتل خاموش» شهرت دارد، گازی بیرنگ و بیبو است و در اثر سوخت ناقص وسایل گرمایشی مانند بخاریهای نفتی، گازی یا حتی شومینهها تولید میشود.
وی خاطرنشان کرد: این گاز به دلیل نداشتن بو و رنگ، بهراحتی قابل تشخیص نیست و در صورت تجمع در فضای بسته میتواند در مدت کوتاهی موجب سردرد، سرگیجه، تهوع، کاهش سطح هوشیاری و در نهایت مرگ شود.
منبع ایرنا