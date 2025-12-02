تیم فوتبال استقلال برای دیدار با پرسپولیس در دربی ۱۰۶ دو بازیکن خارجی خود را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آستانه دربی ۱۰۶ با دو غیبت مهم روبه‌رو شده است. داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی، و منیر الحدادی، وینگر مراکشی آبی‌ها، به دلیل مصدومیت قطعی شده‌اند و نمی‌توانند تیم را در این دیدار حساس همراهی کنند.

با تأیید کادرفنی استقلال، روند بهبود این دو بازیکن به مرحله‌ای نرسیده که امکان حضور در مسابقه مقابل پرسپولیس را داشته باشند و آبی‌ها باید بدون آنها وارد میدان شوند.

دربی ۱۰۶ روز جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد و استقلال با ترکیبی ناقص در بخش هجومی پا به این مسابقه می‌گذارد.

