باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم

سرقت بیش از ۲۰ هزار گلوله ارتش آلمان هنگام انتقال، نگرانی از رسیدن مهمات به دست باند‌های تبهکاری را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجله آلمانی اشپیگل گزارش داد که بیش از ۲۰ هزار گلوله متعلق به ارتش آلمان هنگام انتقال به یک پادگان، از یک کامیون نظامی به سرقت رفته است. بر اساس این گزارش، راننده کامیون در زمانی که بدون همراهی نیرو‌های حفاظتی در یک پارکینگ توقف کرده بود، با سرقت سازمان‌یافته‌ای روبه‌رو شده و محموله مهمات ناپدید شده است.

منابع رسانه‌ای با اشاره به نحوه سرقت و هماهنگی عوامل، این حادثه را اقدامی برنامه‌ریزی‌شده توصیف کرده و هشدار داده‌اند که احتمال افتادن این مهمات به دست گروه‌های تبهکاری و شبکه‌های سازمان‌یافته وجود دارد.

 

مطالب مرتبط
دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
young journalists club

شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
young journalists club

کاهش ۳۸ درصدی سرقت در قم

دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم
young journalists club

آموزش رسانه‌ای و مدیریت پیشگیرانه سرقت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
گردش پاییزی پلنگ در جنگل‌های رامسر + فیلم
۱۱۶۴

گردش پاییزی پلنگ در جنگل‌های رامسر + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
رویای اسرائیل بزرگ؛ اشغالگری مدرن صهیونیست‌ها برای تحقق رویای شوم + فیلم
۷۰۲

رویای اسرائیل بزرگ؛ اشغالگری مدرن صهیونیست‌ها برای تحقق رویای شوم + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
جمعه واقعا سیاه + فیلم
۶۶۸

جمعه واقعا سیاه + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
محاصره‌ای که نفس‌ها را در غزه می‌برد + فیلم
۵۳۵

محاصره‌ای که نفس‌ها را در غزه می‌برد + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
موج بی‌سابقه درخواست پاسپورت اروپایی؛ اشغالگران صهیونیست به فکر فرار افتاده‌اند! + فیلم
۵۲۹

موج بی‌سابقه درخواست پاسپورت اروپایی؛ اشغالگران صهیونیست به فکر فرار افتاده‌اند! + فیلم

۱۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.