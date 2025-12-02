دزدی عجیب از ارتش آلمان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مجله آلمانی اشپیگل گزارش داد که بیش از ۲۰ هزار گلوله متعلق به ارتش آلمان هنگام انتقال به یک پادگان، از یک کامیون نظامی به سرقت رفته است. بر اساس این گزارش، راننده کامیون در زمانی که بدون همراهی نیروهای حفاظتی در یک پارکینگ توقف کرده بود، با سرقت سازمانیافتهای روبهرو شده و محموله مهمات ناپدید شده است.
منابع رسانهای با اشاره به نحوه سرقت و هماهنگی عوامل، این حادثه را اقدامی برنامهریزیشده توصیف کرده و هشدار دادهاند که احتمال افتادن این مهمات به دست گروههای تبهکاری و شبکههای سازمانیافته وجود دارد.