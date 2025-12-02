فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری ۱۱ نفر به اتهام کلاهبرداری و اختلاس در تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار علی محمدی گفت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری و اختلاس به روش سوء استفاده از اوراق هویتی و سجلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی تعداد ۱۱ متهم به کلاهبرداری و اختلاس را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه و منسجم تمامی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۲ فقره کلاهبرداری و اختلاس به ارزش۸۴ میلیارد ریال با شگرد سوء استفاده از اوراق هویتی و سجلی مالباختگان و اقدام به افتتاح حساب و اخذ تسهیلات به نام شکات اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

ایرنا

برچسب ها: کلاهبرداری ، اختلاس
خبرهای مرتبط
هشدار سایبری رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی
دستگیری ۴ محکوم متواری میلیاردی در تبریز
دستگیری جاعل حرفه‌ای ۴۸ هزار متر مربع زمین در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزییات بیشتر از رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵
برگزاری همایش توجیهی هیئت‌های نظارت بر انتخابات
ایران تجربه بسیار کلاسیکی در مبارزه با تروریسم دارد
پویش درختکاری به مناسبت بزرگداشت شهدای اقتدار و روز جهانی خاک در هادیشهر
باند کلاهبرداری و اختلاس ۸۴ میلیاردی در تبریز متلاشی شد؛ ۱۱ نفر دستگیر شدند
آخرین اخبار
باند کلاهبرداری و اختلاس ۸۴ میلیاردی در تبریز متلاشی شد؛ ۱۱ نفر دستگیر شدند
ایران تجربه بسیار کلاسیکی در مبارزه با تروریسم دارد
پویش درختکاری به مناسبت بزرگداشت شهدای اقتدار و روز جهانی خاک در هادیشهر
جزییات بیشتر از رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵
برگزاری همایش توجیهی هیئت‌های نظارت بر انتخابات