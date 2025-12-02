وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محله‌محوری را راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» در آیین بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت که امروز (سه‌شنبه ۱۱ آذر) با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، بر اهمیت نقش مردم و اجتماع‌محوری در توانبخشی و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

میدری با اشاره به فعالیت‌های گسترده سازمان بهزیستی کشورگفت: در این سازمان کار‌های متفاوتی انجام می‌شود و آنچه بیش از همه شناخته شده، فرهنگ خیر و همیاری است؛ فرهنگی که به جامعه هدف امکان می‌دهد زندگی بهتری داشته باشد و جلوه‌ای از تعاون اجتماعی باشد.» او در عین حال تأکید کرد که معلولان تنها دریافت‌کننده خدمات نیستند بلکه خود نیز با مشارکت در گروه‌های محلی برای تغییر شرایط زندگی تلاش می‌کنند.

وزیر رفاه با اشاره به اجرای طرح محله محور در ۲۵۰۰ مرکز سراسر کشور افزود: در مطالعه تطبیقی میان ایران، مالزی و ترکیه، ایران بزرگ‌ترین شبکه مردمیِ دارای معلولیت را در اختیار دارد؛ شبکه‌ای که مبتنی بر همکاری و همیاری محلی شکل گرفته است.

وی سپس با طرح نمونه‌هایی از افراد موفق در این مسیر، از جمله داستان زندگی ابراهیم سلیمانی، یادآور شد: توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) زمانی که فرد را در محله خود شناسایی می‌کند، مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. گروه‌های اجتماع‌محور در دهه‌های اخیر بهزیستی به‌ویژه در حوزه زنان سرپرست خانوار، معلولان، و سلامت روان نشان داده‌اند که چگونه یک محله می‌تواند به سکوی توانمندسازی تبدیل شود.

میدری با تأکید بر پیوند این رویکرد با سیاست‌های محله‌محور دولت چهاردهم گفت: می‌خواهیم مشارکت مردم را از پایین‌ترین سطح یعنی محله آغاز کنیم؛ همان‌گونه که در بسیج شاهد چنین مدلی بوده‌ایم.

وزیر رفاه گام نخست در اجرای این تحول را شناسایی و تقویت گروه‌های مردمی فعال در بهزیستی، کمیته امداد و هلال‌احمر» دانست.

وی افزود: طی یک سال گذشته نمونه‌های موفق این گروه‌ها گردآوری و آماده معرفی به جامعه شده‌اند تا الگو‌های محله‌محور در سطح ملی تقویت شود.

میدری با بیان اینکه همه تحول از تغییر نگاه شروع می‌شود افزود: تا زمانی که مردم‌باور نباشیم و محله را کانون ظرفیت اجتماعی ندانیم، نمی‌توانیم تحول بزرگی ایجاد کنیم. امروز تنها بخشی از این ظرفیت در بهزیستی نمایان شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: معلولیت ، احمد میدری
