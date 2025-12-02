رئیس جمهور آمریکا گفت که وضعیت فعلی در اوکراین «آسان نیست» اما ابراز امیدواری کرد که این درگیری به زودی پایان یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که وضعیت فعلی در اوکراین «آسان نیست»، اما ابراز امیدواری کرد که این درگیری به زودی پایان یابد.

ترامپ در جلسه کابینه اظهار داشت: «ما در تلاشیم تا این وضعیت را حل و فصل کنیم. من هشت جنگ را حل و فصل کردم؛ این نهمین جنگ خواهد بود. افراد ما اکنون در روسیه هستند تا ببینیم آیا می‌توانیم آن را حل و فصل کنیم. بگذارید به شما بگویم، این وضعیت آسانی نیست. چه آشفته‌بازاری. این جنگی است که اگر من رئیس جمهور بودم هرگز اتفاق نمی‌افتاد.»

علاوه بر این، رئیس جمهور ایالات متحده خاطرنشان کرد که باید «برای هر جنگی» که حل و فصل کرده است، جایزه نوبل دریافت کند، اما نمی‌خواهد «حریص» باشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
