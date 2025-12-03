باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری سینمای ایران در حاشیه برگزاری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر نظر خود را درباره برگزاری جشنواره جهانی فجر در شهر شیراز گفت: به‌نظرم جشنواره خوبی برگزار شد، از چندین جهت باید به جشنواره توجه کرد. اول اینکه شیراز یک شهر بسیار معروفی در جهان است.

وی ادامه داد: مورد دوم اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر می‌تواند شاخصه خود و شیراز را خیلی بالا ببرد و انگیزه ایجاد کند، تا در سال‌های آینده مردم بیشتر به جشنواره بیایند و از این شهر استقبال کنند. منتهی کمیت و کیفیت فیلم‌ها هم باید بالا برود. باید آثاری که نمایش داده می‌شوند، دارای ویژگی‌های ارزشمندی باشند تا آن‌ها بتوانند جلب تماشاگر و جذب مخاطب بیشتری داشته باشند.

وی از اهمیت کمیت و کیفیت آثار سینمایی گفت و تاکید کرد: کمیت و کیفیت در سینما ارتباط قطعی باهم دارند و با یکدیگر تعامل می‌کنند. فیلم باید دارای ویژگی‌های مختلفی باشد، مثلا فیلمبرداری، موسیقی و فیلمنامه خوبی داشته باشد و به همین نسبت فیلم خوب تاثیرگذار و اثر‌گذار هم نیز باید باشد.

زرین دست با اشاره به اهمیت سینما در درون مخاطب گفت: سینما چیزی است که در زمان کوتاه و طولانی در درون تماشاگر رسوب می‌کند. این‌گونه نیست که رسوب کردن یک روز وقت ببرد، ولی اگر هوشمندانه فیلم ساخته شود و دارای کمیت و کیفیت باشد، اثرگذار است و تماشاگر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، سعی کردم در جشنواره چند فیلم ببینم ولی از نظر کمیت و کیفیت فیلم‌های مطلوبی نبودند.