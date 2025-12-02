رییس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته با ۱۰ هزار عضو و چهار میلیارد لیتر قاچاق سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی قهرمانی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت: این مهم‌ترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی با استفاده از پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکه‌ها تاسرشاخه‌ها و اعضای رده پایین‌تر شناسایی شدند.

وی ادامه داد: در این پرونده متهمان اصلی ۳۵ شبکه با گروه و سرگروه تشکیل دادند که هر کدام ساختار سازمانی کامل خود را از حسابدار تا سایر بخش‌ها داشتند که همه آنها رصد و شناسایی شدند.

به گفته قهرمانی ۶ نفر از سر شبکه‌های اصلی این سازمان قاچاق سوخت هم اکنون در بازداشت هستند و همچنین تعدادی از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

مقام ارشد قضایی هرمزگان اضافه کرد: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و بر اساس بررسی‌های انجام شده این شبکه سازمان‌یافته چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کردند.

قهرمانی توضیح داد: برای شناسایی این شبکه نرم‌افزار ویژه ای طراحی شد که جزئیات اقدامات و اطلاعات ۱۰ هزار عضو این شبکه در آن نمایش داده می‌شود و این ۱۰ هزار نفر طی یک اقدام ضربتی و به سرعت، همزمان ممنوع المعامله شدند و اموال آنها توقیف شد.

همچنین ۴۳۲ فروند لنج نیز در ارتباط با این شبکه کلان توقیف شد و دادگاه اصل ۴۹ برای بررسی اموال ۷۵۳ نفر از سرشبکه‌ها تشکیل شد.

ایرنا

برچسب ها: قاچاق سوخت ، دستگیری
خبرهای مرتبط
محکومیت ۱۳۲ متهم پرونده قاچاق سوخت در بندرعباس
توقیف ۲ فروند شناور حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس
توقیف دو تریلر حامل ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی‌آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور حکم محکومیت متهمان پرونده کلاهبرداری موسوم به "حسن صالح "در بشاگرد
فردا ؛ تعطیلی اداره ها و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان
افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان
کشف شبکه ۱۰ هزار نفری با قاچاق سوختِ چهار میلیارد لیتر در هرمزگان‌
آخرین اخبار
کشف شبکه ۱۰ هزار نفری با قاچاق سوختِ چهار میلیارد لیتر در هرمزگان‌
افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان
صدور حکم محکومیت متهمان پرونده کلاهبرداری موسوم به "حسن صالح "در بشاگرد
فردا ؛ تعطیلی اداره ها و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان
ثبت بیشترین آمار مبتلایان به تب دنگی در بندرعباس