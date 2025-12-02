باشگاه خبرنگاران جوان _ مجتبی قهرمانی روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت: این مهمترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی با استفاده از پیچیدهترین تاکتیکها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکهها تاسرشاخهها و اعضای رده پایینتر شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در این پرونده متهمان اصلی ۳۵ شبکه با گروه و سرگروه تشکیل دادند که هر کدام ساختار سازمانی کامل خود را از حسابدار تا سایر بخشها داشتند که همه آنها رصد و شناسایی شدند.
به گفته قهرمانی ۶ نفر از سر شبکههای اصلی این سازمان قاچاق سوخت هم اکنون در بازداشت هستند و همچنین تعدادی از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.
مقام ارشد قضایی هرمزگان اضافه کرد: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و بر اساس بررسیهای انجام شده این شبکه سازمانیافته چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کردند.
قهرمانی توضیح داد: برای شناسایی این شبکه نرمافزار ویژه ای طراحی شد که جزئیات اقدامات و اطلاعات ۱۰ هزار عضو این شبکه در آن نمایش داده میشود و این ۱۰ هزار نفر طی یک اقدام ضربتی و به سرعت، همزمان ممنوع المعامله شدند و اموال آنها توقیف شد.
همچنین ۴۳۲ فروند لنج نیز در ارتباط با این شبکه کلان توقیف شد و دادگاه اصل ۴۹ برای بررسی اموال ۷۵۳ نفر از سرشبکهها تشکیل شد.
