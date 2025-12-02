باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد که حماس روز سهشنبه بقایای یکی از دو اسیر فوتشدهی باقیمانده در غزه را طبق مفاد توافق آتشبس اکتبر تحویل داده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در غزه آنچه را که «یافتههایی» توصیف میکند، دریافت کردهاند که برای آزمایشهای پزشکی قانونی به اسرائیل منتقل خواهد شد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ مستقر در ژنو در طول جنگ به عنوان واسطه بین غزه و اسرائیل عمل کرده و به تسهیل آزادی اسرای زنده و تحویل بقایای اجساد کمک کرده است.
پیش از این، یک حمله هوایی اسرائیل یک مرد فلسطینی را که مقامات بهداشتی محلی او را روزنامهنگار آزاد محمود وادی معرفی کردند، در خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رساند. مقامات غزه اعلام کردند که یک روزنامهنگار فلسطینی دیگر در حمله اسرائیل زخمی شده است.
بعداً، سرویس دفاع مدنی فلسطین اعلام کرد که گلولههای تانک اسرائیل به خانهای در حومه شهر غزه اصابت کرده و دو نفر را شهید و ۱۵ نفر دیگر را زخمی کردهاند.
خشونت از زمان آتشبس ۱۰ اکتبر کاهش یافته است، اما اسرائیل به حمله به غزه و تخریب ادامه داده است. مقامات بهداشتی غزه میگویند که از زمان اجرای آتشبس بین اسرائیل و حماس، حداقل ۳۵۷ فلسطینی شهید شدهاند.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران اعلام کرده است که ۲۰۱ روزنامهنگار و فعال رسانهای را که در غزه، اسرائیل و لبنان شهید شدهاند، مستند کرده است.
منبع: رویترز