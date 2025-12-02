رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که اوکراین پس از دیدار ویتکاف و پوتین در مسکو منتظر سیگنال‌هایی از سوی هیئت آمریکایی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در پستی در X اعلام کرد که اوکراین پس از دیدار استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو، منتظر سیگنال‌هایی از سوی هیئت آمریکایی خواهد بود.

او نوشت: "هیئت آمریکایی قصد دارد بلافاصله پس از این جلسات، مستقیماً ما را در جریان امور قرار دهد. گام‌های بعدی به این سیگنال‌ها بستگی دارد. ما سیگنال‌هایی از این نوع یا آن نوع دریافت خواهیم کرد. اگر سیگنال‌ها به شکلی خاص - اگر با شرکای ما منصفانه باشد - نتیجه بگیرند، ممکن است خیلی سریع با هیئت آمریکایی ملاقات کنیم. در چه سطحی - خواهیم دید، بسته به سیگنال‌ها، "

زلنسکی توضیح داد و نتیجه گرفت که "همه چیز به مذاکرات امروز بستگی دارد. "

امروز، رئیس جمهور اوکراین در جریان سفر خود به ایرلند از این بیم داشت که واشنگتن علاقه خود را به اوکراین از دست بدهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، آتش بس اوکراین
