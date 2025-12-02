وزیر امور خارجه، صیانت از وحدت و انسجام ملی را مسئولیتی همگانی و لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در گردهمایی سراسری نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور شرکت کرد و به تشریح تحولات سیاست و روابط خارجی کشور پرداخت.

در این نشست که به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار شد، وزیر امور خارجه با مرور روند تحولات سیاست خارجی در یک‌سال گذشته، دفاع حماسی ملت ایران در برابر هجمه همه‌جانبه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را نقطه عطفی در تاریخ کشورمان دانست و با اشاره به تلاش مستمر دستگاه دیپلماسی برای دفاع از منافع و حقوق ملت ایران، صیانت از وحدت و انسجام ملی را مسئولیت همگانی و لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان خواند.

عراقچی با تمجید از همت و حمیت آحاد ملت ایران در دفاع از کشور و ناکام گذاشتن دشمنان در تحمیل خواسته‌های نامشروع و زیاده‌خواهانه‌شان، هوشمندی درایت، شجاعت و اراده مستحکم رهبر معظم انقلاب، جانفشانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و انسجام و همستگی ملی ایرانیان را عناصر کلیدی در شکل‌دهی به این پیروزی تاریخی دانست.

وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت تداوم تقویت قدرت و اقتدار ملی در ابعاد مختلف دفاعی، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، بر تلاش شبانه‌روزی دولت و شخص رئیس جمهور محترم برای رفع و کاهش مشکلات اقتصادی تاکید کرد و نقش ائمه جمعه سراسر کشور را در روشنگری و آگاهی رسانی به مردم و تبیین مسائل کشور بسیار حائز اهمیت دانست.

در پایان این مراسم از خانواده‌های چند شهید دفاع میهنی در مقابل تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی تجلیل شد.

منبع: ایرنا 

