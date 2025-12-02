وزیر کشور با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند، تصریح کرد: مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قطعی مواجه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بهینه‌سازی مصرف انرژی به ریاست اسکندر مومنی وزیر کشور و با حضور دستگاه‌های ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونان وزارتخانه‌های نیرو و نفت، شرکت ملی گاز، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نماینده ویژه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها برگزار شد، ضمن تبادل اطلاعات و آخرین تصمیمات در حوزه مدیریت ناترازی انرژی، تصمیماتی در خصوص نحوه همکاری دستگاه‌ها و درخواست از مردم برای همراهی در این زمینه، اتخاذ شد.

وزیر کشور در این نشست بر لزوم افزایش ذخیره سوخت در نیروگاه‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است با راه‌اندازی پویش در رسانه‌ها و همکاری دوباره مردم، امسال نیز از این مسئله عبور کنیم.

اسکندر مومنی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند، تصریح کرد: مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قطعی مواجه خواهند شد که البته این اقدام از دستگاه‌های دولتی آغاز می‌شود.

وی همچنین از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست که از حداکثر توان خود برای خدمت‌رسانی در راستای تأمین انرژی مورد نیاز مردم استفاده کنند.

منبع: وزارت کشور 

