باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آکسیوس به نقل از منابع گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ قرار است در تاریخ ۳ دسامبر (فردا) در یک کشور اروپایی با ولودیمیر زلنسکی دیدار کنند.

طبق این گزارش، ویتکاف و کوشنر قصد دارند با زلنسکی در مورد نتایج مذاکرات خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت‌و‌گو کنند. این خبرگزاری محل ملاقات را مشخص نکرده است.

به گزارش تاس، دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، نزدیک به سه ساعت ادامه داشته است.

دیدار آنها امروز عصر به وقت محلی آغاز شد و هنوز به پایان نرسیده است. چندین مقام عالی رتبه روسی از جمله یوری اوشاکوف، دستیار پوتین و کریل دیمیتریف، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم نیز در این مذاکرات شرکت دارند.

درگیری در اوکراین همچنان در کانون توجه قرار دارد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور اظهار داشت که کی یف پس از پایان دیدار در مسکو منتظر سیگنال‌هایی از واشنگتن خواهد بود.

منبع: تاس