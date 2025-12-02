فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و داماد ترامپ قصد دارند با رئیس جمهور اوکراین در مورد نتایج مذاکرات خود با پوتین گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آکسیوس به نقل از منابع گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ قرار است در تاریخ ۳ دسامبر (فردا) در یک کشور اروپایی با ولودیمیر زلنسکی دیدار کنند.

طبق این گزارش، ویتکاف و کوشنر قصد دارند با زلنسکی در مورد نتایج مذاکرات خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت‌و‌گو کنند. این خبرگزاری محل ملاقات را مشخص نکرده است.

به گزارش تاس، دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، نزدیک به سه ساعت ادامه داشته است.

دیدار آنها امروز عصر به وقت محلی آغاز شد و هنوز به پایان نرسیده است. چندین مقام عالی رتبه روسی از جمله یوری اوشاکوف، دستیار پوتین و کریل دیمیتریف، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم نیز در این مذاکرات شرکت دارند. 

درگیری در اوکراین همچنان در کانون توجه قرار دارد و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور اظهار داشت که کی یف پس از پایان دیدار در مسکو منتظر سیگنال‌هایی از واشنگتن خواهد بود.

منبع: تاس

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، آتش بس اوکراین
خبرهای مرتبط
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فدریکا موگرینی بازداشت شد
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند