باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تولیدکنندگان کشور برای حفظ چرخ‌های صنعت و اشتغال شبانه‌روز تلاش می‌کنند، این روز‌ها بسیاری از واحد‌های صنعتی با چالشی جدی مواجه شده‌اند؛ تشدید فشار‌های مالیاتی و مقررات سخت‌گیرانه بیمه تأمین اجتماعی. مشکلاتی که نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده، بلکه در برخی موارد، روند فعالیت خطوط تولید را مختل کرده و حتی منجر به تعطیلی برخی واحد‌های کوچک و متوسط شده است.

این گلایه تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که طبق قوانین مصوب، دستگاه‌های مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظف‌اند در شرایط رکود و نوسانات اقتصادی، حمایت از تولید را در اولویت قرار دهند؛ از جمله تقسیط بدهی‌ها، ارائه مهلت‌های تنفسی و پرهیز از برخورد‌های قهری. اما تولیدکنندگان می‌گویند در عمل، این قوانین کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاهی با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، فشار مضاعفی بر دوش صنعتگران گذاشته می‌شود.

به گفته فعالان صنعتی، اگرچه بخش قابل توجهی از مشکلات تولید ناشی از شرایط اقتصادی کشور است، اما عدم هماهنگی میان نهاد‌های حاکمیتی و اجرا نشدن کامل سیاست‌های حمایتی، خود به مانعی جدی برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی تبدیل شده است.

در نهایت، صنعتگران امیدوارند با اصلاح رویه‌ها، اجرای دقیق مصوبات حمایتی و تعامل بیشتر سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی با بخش تولید، بتوان از خاموش شدن چراغ کارخانجات جلوگیری کرد و مسیر توسعه صنعتی کشور هموارتر شود.

منبع:صدا و سیما