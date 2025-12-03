معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد: بارش‌های پاییزی استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۶ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیبی با بیان این مطلب اظهار داشت: حجم کل مخازن سد‌های استان تهران در حال حاضر ۱۷۰ میلیون مترمکعب است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۸۱ میلیون مترمکعب بوده است. 

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه با اشاره به وضعیت نزولات جوی گفت: سومین ماه فصل پاییز با ثبت تنها ۱.۷ میلی‌متر بارش آغاز شده و استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین متوسط بلندمدت، به ترتیب با کاهش ۹۶.۵ و ۹۷.۸ درصدی بارش‌ها مواجه بوده است. 

وی اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، پاییز امسال نیز با کاهش قابل توجه ریزش‌های جوی به پایان خواهد رسید و امید‌ها به فعالیت سامانه‌های بارشی در فصل زمستان معطوف است. 

حبیبی همچنین توضیح داد: نتایج اندازه‌گیری‌های ایستگاه‌های هیدرومتری ورودی سد‌های لتیان، امیرکبیر، لار، ماملو و طالقان نشان‌دهنده کاهش قابل توجه حجم آب ورودی نسبت به دوره بلندمدت است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به کاهش نزولات جوی و ورودی سد‌های تأمین‌کننده منابع آب استان، توجه به مدیریت منابع و مصارف بیش از پیش ضروری است. از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت الگوی مصرف بهینه و صرفه‌جویی، در تأمین پایدار آب شرب همکاری لازم را کما فی السابق داشته باشند.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای تهران

بارش باران پاییزی در لرستان + فیلم
۵۵ درصد اراضی کشاورزی کمتر از یک درصد ماده آلی خاک دارند+ فیلم
کشت فراسرزمینی میانبری برای حفظ منابع آبی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
بشینید به امید هواشناسی بلکه هوا رو شناسایی بکنه بارون بیاد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خب کم کم باید آماده بشید تهران را خالی کنیم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مهاجرت بی رویه به تهران که باید از سی سال پیش جلوگیری میشد بعدی مهاجران کشور همسایه نباید به تهران بیاد فقط روستا ها برای کشاورزی و شهرهاي کوچک
۱
۵
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۰۹:۰۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
الحمد ا...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
امام رضا (ع) فرمودند: هرگاه حاکمان دروغ بگویند باران بند می آید.
۱
۹
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۰۹:۱۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
ای به قربان امام رضا
درد و بلایش بخوره تو سر هر چی ریاکار پدر سوخته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
ای مردم گوشت چند بود چند شد؟ برنج چند بود چند شد؟!
تو این دولت بیش از 3 برابر شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
امام رضا فرمودند(ع)اگر بی حجابی و بی بندباری در سرزمینی اسلامی رواج پیدا کند آن سرزمین دچار خشکسالی و آرامش خواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
تا زمانی که قانون عفاف و حجاب توسط پزشکیان اجرا نشود ، بارندگی نخواهد شد .
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
یعنی الان بخاطر حجاب باران نمی‌آید؟ یعنی بخاطر دزدی بیت المال ورباخوری بانک‌ها وظلم حاکمان وبیعدالتی و دروغگویی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
بخاطر زمین ازگل نیست؟
بخاطررباخوری بانک‌ها نیست؟
بخاطر غارتگری بیت المال نیست؟
بخاطر ظلم به ملت و سفره معیشت نیست؟
بخاطر حماقت امثال شماها نیست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
باسلام بروید هر کاری که دکتر همایون ویستامهر گفتند انجام دهید و باهاشون همکاری کنید کشور را از بی آبی خشکسالی نجات دهید مگر کشور های عربستان دبی امارات چکار کردند کشور هاییکه بغیر دریا و زمین شنزار چی داشتند با فکر و ایده های دکتر همایون ویستامهر دانشمند ایرانی توانستند کشور هایشان را نجات بدهند
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
ببار باران زمین در انتظاراست
زمین در دوده و گرد و غبار است
نباری گر زمین حالش خراب است
ببار باران که باریدن صواب است
۲
۲
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اول معنی ثواب رو یاد بگیر بعدا حرف بزن
