معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد: بارش‌های پاییزی استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۶ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیبی با بیان این مطلب اظهار داشت: حجم کل مخازن سد‌های استان تهران در حال حاضر ۱۷۰ میلیون مترمکعب است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۸۱ میلیون مترمکعب بوده است. 

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه با اشاره به وضعیت نزولات جوی گفت: سومین ماه فصل پاییز با ثبت تنها ۱.۷ میلی‌متر بارش آغاز شده و استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین متوسط بلندمدت، به ترتیب با کاهش ۹۶.۵ و ۹۷.۸ درصدی بارش‌ها مواجه بوده است. 

وی اضافه کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، پاییز امسال نیز با کاهش قابل توجه ریزش‌های جوی به پایان خواهد رسید و امید‌ها به فعالیت سامانه‌های بارشی در فصل زمستان معطوف است. 

حبیبی همچنین توضیح داد: نتایج اندازه‌گیری‌های ایستگاه‌های هیدرومتری ورودی سد‌های لتیان، امیرکبیر، لار، ماملو و طالقان نشان‌دهنده کاهش قابل توجه حجم آب ورودی نسبت به دوره بلندمدت است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به کاهش نزولات جوی و ورودی سد‌های تأمین‌کننده منابع آب استان، توجه به مدیریت منابع و مصارف بیش از پیش ضروری است. از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت الگوی مصرف بهینه و صرفه‌جویی، در تأمین پایدار آب شرب همکاری لازم را کما فی السابق داشته باشند.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای تهران

