باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار اعضای ستاد همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیتالله یزدی(ره)» شخصیت وی را جامع، انقلابی، معنوی و مدیری کارآمد دانست و افزود: حوزه و نظام هنوز حق مرحوم آیتالله یزدی را ادا نکردهاند و بازنمایی چنین شخصیتهایی نباید به یک همایش محدود شود.
وی با اشاره به شرایط جدید پیشروی حوزههای علمیه، اضافه کرد: روحانیت و مرجعیت امروز با امواج پیچیده فکری و اجتماعی روبهرو هستند و در کنار فرصتهای ناشی از انقلاب اسلامی، چالشهایی جدی نیز وجود دارد.
اهمیت تحولات فناوری و هوش مصنوعی
وی با بیان اینکه بیش از ۱۲ سال است مباحث هوش مصنوعی و علوم شناختی را دنبال میکند، افزود: این حوزهها فقط ابزار نیستند بلکه کنشگرانی تاثیرگذار بر معرفت بشر هستند و حوزه باید مواجههای عالمانه و روزآمد با آنها داشته باشد.
تاکید بر بهرهگیری از رهنمودهای مراجع
اعرافی، همراهی مراجع تقلید با برنامهها را بسیار مهم دانست و گفت: این پیامها وزن علمی و اطمینان مسیر همایش را تقویت میکند.
ضرورت پوشش رسانهای گسترده
وی خواستار پخش سراسری برنامه همایش در مدارس علمیه و پوشش کامل آن توسط رسانهها و تلویزیون اینترنتی شد.
استمرار فعالیت دبیرخانه
وی تاکید کرد: دبیرخانه نباید پس از همایش تعطیل شود و باید آثار برجایمانده از آیتالله یزدی(ره) بازسازی، منتشر و محتوای مناسب فضای مجازی و هنر تولید شود.
نیاز به تربیت مجتهدِ مدیر و زمانشناس
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به نیاز نظام اسلامی به متخصصانی آشنا با فقاهت، مدیریت و زمانشناسی، گفت: حوزه باید برای پاسخگویی به این نیاز مهم برنامهریزی کند.
وی در پایان بر اهمیت شناخت ساختارهای نظام اسلامی و جایگاه انقلاب در عرصه بینالملل تاکید کرد.
آیتالله حاج شیخ محمد یزدی رئیس فقید شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده فقید مردم قم در مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۹ پس از سال ها مبارزه، تحصیل و تهذیب به دلیل کهولت سن و بیماری دستگاه گوارشی در سن ۸۹ سالگی به دیدار حق شتافت.
