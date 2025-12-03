باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - صادق ورمزیار پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی آبی پوشان برابر فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: کسب ۳ امتیاز حساس در این بازی خیلی خوب بود. بازی در نیمه اول خیلی بهتر از نیمه دوم بود و استقلال بازی را هجومی شروع کرد، اما در نیمه دوم یک مقدار عقب نشست و این عقب نشینی برای استقلال خوب نیست. یکی از ایرادات استقلال این است که در نیمه دوم بازی یک مقدار عقب می‌نشیند، اما در مجموع این تیم توانست از تک گل خود محافظت کند و ۳ امتیاز خیلی حساس قبل از دربی بگیرد و این خیلی مهم است و همین موضوع باعث می‌شود که با شرایط روحی خوب وارد بازی دربی شود.

ورمزیار درباره اینکه نبود منیر الحدادی در بازی با فولاد خوزستان تاثیرگذار بود، گفت: منیر الحدادی در این بازی نبود و مهران احمدی هم در بازی با فولاد مصدوم شد و برایش مشکلی به وجود آمد که برای استقلال خطرناک است. مصدومیت پلی میکر‌های استقلال یک مقدار اذیت کننده است. آبی پوشان باید این معضل را برطرف کند، چون این مشکل می‌تواند برایش دردسرساز شود. الان منیر الحدادی و مهران احمدی بازیکنان پلی میکر استقلال با مصدومیت مواجه هستند. البته روزبه چشمی برابر فولاد بازی کرد و معضلات استقلال را می‌تواند تا حدودی برطرف کند.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه ساپینتو به خاطر بی انضباطی، عارف آقاسی بازیکن ۱۰۰ میلیاردی را اخراج کرده است، بیان کرد: متاسفانه وقتی خرید‌های استقلال از سوی افراد غیر تخصصی صورت می‌گیرد، معضلات و مشکلات به وجود می‌آید که این مبلغ بالا را به بازیکنی می‌دهند که ۱۱ هفته از بازی‌ها گذشته است، اما نمی‌تواند به تیم استقلال کمک کند. بالای ۱۳۰ میلیارد از پول استقلال از بین رفته است و مدیران باشگاه باید در مورد خرید‌های انجام شده جوابگو باشند، اما واقعیت این است که استقلال بهتر از این بازیکن می‌توانست بخرد و این کار را نکرده است و چنین بازیکنانی نمی‌توانند به آبی پوشان کمک کنند. امیدوارم بهترین تصمیم را برای آقاسی بگیرند.

او درباره اینکه "آدان" دروازه بان استقلال توانست ضربه پنالتی بازیکن فولاد را بگیرد، گفت: اگر استقلال ۳ امتیاز بازی با فولاد را گرفت، دقیقا مدیون" آدان" است. این گلر نشان داد که روز به روز بهتر بازی می‌کند و الان شرایط روحی و روانی اش بهتر از حبیب فر عباسی است.

ورمزیار درباره اینکه ساپینتو از پیشکسوتان استقلال ناراحت است و او بیان کرده که آنها به من بی احترامی کردند، اظهار کرد: اگر قرار بود پیشکسوتان استقلال علیه ساپینتو حرف بزنند، قطع به یقین ایشان نمی‌توانست با نتایجی که در استقلال گرفته است، مربیگری کند. پیشکسوتان از او حمایت می‌کنند و همین موضوع باعث شده که او در استقلال به کارش ادامه بدهد. امتیازاتی که ساپینتو در شروع بازی‌ها گرفته است، درسطح نام استقلال نیست. همین الان هم پیشکسوتان دارند به او محبت می‌کنند که استقلال در مسیر پیشرفت قرار بگیرد. قطعا مشکلی داشته باشد و دلیلی ندارد که پیشکسوتان مماشات کنند و ایراداش را می‌گویند، اما من ندیدم کسی چیزی در مورد ساپینتو بگوید.

پیشکسوت استقلال درباره بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: تیم استقلال شرایط خوبی دارد، اما به نظرم بازیکنان باید همه تلاش خود را کنند که در این بازی موفق باشند. امیدوارم منیر الحدادی با مهران احمدی بتوانند به بازی دربی برسند تا بتوانند منطقه خود را پوشش بدهند. کوشکی و آسانی در استقلال دارند خوب کار می‌کنند و سحرخیزان هم در چند بازی گذشته اش گل زده است. تیم استقلال از لحاظ روحی و روانی آماده دربی است، اما باید تا پایان هفته صبر کنیم تا شرایط تیم در تمرینات به چه صورت می‌شود.

او درباره اینکه نتیجه بازی دربی را پیش بینی می‌کند، گفت: به نظرم پیش بینی نتیجه بازی دربی سخت است، اما در ۲، ۳ روز مانده به پایان بازی شاید بشود پیش بینی کرد.

ورمزیار درباره اینکه برگزاری دربی سرخابی‌ها در ورزشگاه اراک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من زمین ورزشگاه اراک را در روز‌های اخیر ندیدم، اما با معضل زمینی که ما در مملکت خود داریم فکر می‌کنم تیم میزبان می‌تواند هر جایی را به عنوان زمین خود معرفی کند و الان هم پرسپولیس به خاطر نبود زمین در تهران تصمیم گرفت که بازی در ورزشگاه اراک برگزار شود. امیدوارم که زمین اراک و شرایط بازی در آنجا خوب باشد.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه چرا دربی‌های سرخابی کسل کننده و با تساوی به پایان می‌رسد، بیان کرد: وقتی تعداد دربی کم برگزار می‌شود و شاید این ۲ تیم یک الی ۲ دیدار در طول سال با هم بازی کنند، قطعا به یقین دربی می‌تواند تاثیرگذار در سرنوشت مدیر، کادر فنی و بازیکنان باشد. اگر این دربی‌ها بیشتر شود، تیم‌ها می‌توانند باخت قبلی خود را جبران کنند، اما اگر دربی‌ها کمتر باشد قطعا حساسیتش هم بالا می‌رود و برد و باخت‌ها می‌توانند مدیر، کادر فنی و حتی بازیکنان را عوض کنند.

او درباره اینکه بگر برنده دربی سرخابی‌ها چه چیزی هست، گفت: به نظرم هافبک‌های هر ۲ تیم می‌توانند برای بازی دربی تعیین کننده باشند.

ورمزیار درباره کری خوانی هواداران سرخابی را چطور می‌بیند، گفت: به هر حال باید کری بخوانند و بازی دربی بدون کری خوانی وجود ندارد.

پیشکسوت استقلال درباره نگرانی ساپینتو از داور بازی دربی بیان کرد: من فکر می‌کنم باید حق را به حقدار بدهند و با وجود اینکه در برخی از بازی‌ها VAR وجود دارد، اما می‌بینیم که داوران ۵ دقیقه برای یک بازبینی دارند چانه می‌زنند و این نشان می‌دهد که داوران ما هم تحت تاثیر بازی هستند. البته در همان زمان و با یک نگاه به صحنه باید داور مسابقه بهترین تصیم را بگیرد. اینکه داوران استرس داشته باشند باعث می‌شود که یک صحنه را بیست بار عقب و جلو کنند.

پیشکسوت استقلال درباره اینکه توصیه‌ای به هواداران سرخابی دارد، گفت: هواداران با تمام توان خود پشت تیم خود باشند و هر هواداری حامی تیم خودش باشد و استقلال هم طرفداران خوبی دارد و آنها حامی تیم خود هستند و امیدوارم بازیکنان بتوانند نتیجه خوبی برای طرفداران خود به دست آورند.