معاون امور استان‌های رسانه ملی گفت: در حال حاضر، یک سریال به کارگردانی سیروس مقدم برای استان گلستان در مرحله پیش تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ۱۵ شهریور ماه بود که سیروس مقدم، کارگردان شناخته‌شده سینما و تلویزیون در سفر به استان گلستان در نشست با فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی استان، با اشاره به توانمندی‌های طبیعی و تاریخی گلستان تأکید کرد ظرفیت‌های موجود استان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی فیلم‌سازی کشور را دارد.

مقدم گلستان را استانی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد دانست و گفت: تنوع فرهنگی اقوام در این استان از ظرفیت‌های ارزشمند آن است و می‌تواند بستر تولید آثار شاخص سینمایی و تلویزیونی قرار گیرد.

او در این نشست گفته بود که یکی از اهداف مهم ما، ساخت شهرک سینمایی در گلستان است، تا زمینه برای تولیدات بزرگ سینمایی و تلویزیونی در این استان فراهم شود.

روز گذشته در رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» خبر رسید که سیروس مقدم در علی‌آباد گلستان مشغول پیش‌تولید سریالی برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز است.

علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی در گفت‌و‌گو با ما با بیان اینکه در حال حاضر، یک سریال به کارگردانی سیروس مقدم برای خطه گلستان در مرحله پیش تولید است، گفت: فکر می‌کنم این سریال برای ماه رمضان و نوروز در نظر گرفته شده است. از آنجایی که مسئولیت تولیدش با سیما فیلم است، خبرش را آنها اعلام می‌کنند.

کیخا در پاسخ به این سوال که آیا این سریال هم مشابه سریال «پایتخت» خواهد بود؟ توضیح داد: نمی‌توانم ادعایی در این زمینه داشته باشم. چون سریال باید از سوی مخاطب پسندیده شود، تا به فصل‌های دوم و سوم برسد. شاید از همان ابتدا کسی تصور نمی‌کرد آنقدر از «پایتخت» استقبال شود و به فصل هفتم برسد. ما در استان‌ها سریال‌هایی تولید کردیم که با وجود تصورمان مبنی بر استقبال از آنها، دیده نشدند. اما سریال «سوجان» به گونه‌ای رقم خورد که مردم خواستار ساخت فصل دوم آن هستند و طرح آن نوشته شده است. به محض آماده شدن فیلمنامه، «سوجان» به عنوان یک سریال چند فصلی ادامه خواهد داشت.

معاون امور استان‌های رسانه ملی در پاسخ به این سوال که بازنویسی طرح «سوجان» انجام شده؟ گفت: بله، بازنویسی آن انجام شده و فیلمنامه آن در حال نگارش است. در حال حاضر، اسامی بازیگران مشخص نیست و شاید جا‌به‌جا شوند. بر اساس طرح فیلمنامه مشخص می‌شود که چند درصد از بازیگران سابق در فصل دوم حضور خواهند داشت. ما علاقه‌مند هستیم با بخش زیادی از بازیگران، «سوجان» را بسازیم. مثلاً شخصیت «سوجان» در فصل دوم هم حضور خواهد داشت.

برچسب ها: گلستان ، سیروس مقدم ، فیلمسازی ، شهرک سینمایی
