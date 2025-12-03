باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اسماعیل حلالی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی دربی سرخابی‌ها بیان کرد: هر ۲ تیم شکل مناسبی پیدا کردند و هر چه جلوتر می‌رویم این ۲ تیم بهتر می‌شوند. اکثر تیم‌ها در شروع لیگ شرایط خوبی نداشتند، اما هر چه از بازی‌ها می‌گذرد بهتر می‌شوند. البته شرایط سرخابی‌ها به طور کامل ایده آل نشده است، اما بهتر از اول فصل هستند. به نظرم سرخابی‌ها در حالی بهم رسیدند که زورشان از لحاظ فنی و هم روحی و روانی برابر ویکسان است. امیدوارم بازی خوبی انجام شود.

حلالی درباره اینکه برگ برنده بازی دربی چه چیزی است، گفت: تیمی که تمرکز کامل، آرامش و برنامه خوبی برای بازی داشته باشد و در زمین مسابقه هم این فاکتور‌ها را در دستور کار قرار بدهد، موفق می‌شود. از الان نمی‌شود پیش بینی کرد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه استقلالی‌ها از داوری دربی نگرانی‌هایی دارند و ساپینتو بیان کرده که داور به پرسپولیس هدیه داده است، گفت: من نشنیدم، اما اگر او این حرف‌ها را زده باشد باید به فکر بازی خودش باشد. همچنین دربازی استقلال با فولاد اشتباهات داوری رخ داد و مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشت. هر بازی اشتباهات خاص خود را دارد و مربی حرفه‌ای است، که فقط کار خودش را انجام بدهد. اینها مسائل حاشیه‌ای هست که قبل از دربی از سوی باشگاه استقلال صورت می‌گیرد. به نظرم مربیان خارجی اول به بازی‌های تیم خود برسند و سعی کنند که به حریف صدمه نزنند.

او درباره اینکه ستاره بازی دربی چه کسی هست، بیان کرد: بازیکنی که خودش را آماده این بازی کند و از الان تا روز بازی نمی‌شود حرف زد. هر ۲ تیم سرخابی مشکلات خود را باید کنار می‌گذارند و الان مشکلات مالی ندارند. البته در زمان حضورم در پرسپولیس آن قدر مشکلات زیاد بود که سعی کردند برطرف کنند. من به عنوان یک هوادار به بازیکنان پرسپولیس می‌گویم که هرکسی به توان خود کمک کند. خیلی از بازیکنان ما عملکرد مناسبی در لیگ را ندارند و می‌بینید که مشکلات زیادی برای تیم ملی کشورمان به وجود می‌آید.

حلالی درباره اینکه چرا دربی‌ها کسل کننده است، گفت: حساسیت دربی یکی از دلایل کسل کننده بودن دربی است. البته الان بازیکنان خارجی زیادی در این ۲ تیم وجود دارند که می‌توانند بازی را در بیاورند.

حلالی درباره اینکه برگزاری بازی دربی را در ورزشگاه آ لومینیوم اراک ار چطور می‌بیند، گفت: متاسفانه نمی‌دانم چرا تعمیر ورزشگاه آزادی را آن قدر طولش بدهند. زیبای دربی این بود که بازی در ورزشگاه آزادی برگزار شود و حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر در بازی جلوه خاصی می‌دهد. به نظرم بازی در عملکرد کلی تیم می‌تواند تاثیرگذار باشد. امیدوارم برنده بازی، پرسپولیس باشد.

او درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی دربی گفت: من خودم مربی هستم و نمی‌توانم نتیجه دربی پیش بینی کنم.

او درباره عملکرد ساپینتو در بازی دربی بیان کرد: قطعا می‌تواند ساپینتو عملکرد خوبی در این بازی داشته باشد.

حلالی درباره اینکه نبود بازیکنانی مانند الحدادی را چطور می‌بیند، گفت: قطعا تاثیرگذار خواهد بود. سرخابی‌ها عملکرد خوبی دارند و عملکردشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او درباره کری خوانی سرخابی‌ها گفت: کری خوانی با بی ادبی فرق می‌کند و فوتبال با کری خوانی عجین شده است، به شرطی که هواداران ۲ تیم احترام یکدیگر را حفظ کنند.

ورمزیار درباره بهترین و بدترین خاطره اش از دربی سرخابی‌ها چیست، گفت: من ۷ بازی در دربی را پیروز شدم و ۵ بازی مساوی شد و یک بازی شکست خوردیم.

او درباره اینکه توصیه‌ای به داوران دربی می‌شود، گفت: من به هیچ عنوان پیش بینی نمی‌کنم.