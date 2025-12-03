باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه در شهر اراک برگزار خواهد شد.

در حال حاضر شاگردان ریکاردو ساپینتو شرایط بهتری در جدول دارند، استقلال با ۱۹ امتیاز و یک بازی بیشتر، با اختلاف یک امتیازی نسبت به پرسپولیس در صدر جدول قرار دارد.

در ترکیب تیم پرسپولیس، پیام نیازمند گلرملی پوش پس از سال‌ها حضور در سپاهان و سطح اول فوتبال ایران، نخستین دربی خود را در اراک پشت سر خواهد گذاشت.

عقوب براجعه جوان که گفته می‌شود در ترکیب اصلی پرسپولیس برابر استقلال بازی می‌کند دومین بازیکن دربی اولی این رقابت حساس و نفسگیر به شمار می‌رود.

حسین ابرقویی و مارکو باکیچ نیز در صورت بازی برابر استقلال، اولین دربی خود را سپری می‌کنند، اما شانس بسیار کمی برای فیکس شدن دارند.

همچنین تیوی بیفوما مهاجم تکنیکی پرسپولیس جزو دربی اولی هاست که گفته می‌شود به عنوان تعویضی برابر استقلال به میدان می‌رود، اما شاید هم فیکس بازی کند!

در آن سوی میدان آنتونیو آدان یا حبیب فرعباسی، هر یک درون دروازه استقلال بایستند اولین دربی خود را تجربه خواهند کرد.

رستم آشورماتوف و حسین گودرزی دوعنصر اصلی خط دفاع استقلال نیز اولین دربی خود برابر پرسپولیس را پشت سر می‌گذارند.

همچنین باید از امیرمحمد رزاقی نیا هافبک جوان پرسپولیس نام برد که دربی اولی است.

منیرالحدادی ظاهرا به دربی نمی‌رسد و اگر شرایط مهیا شده و بازی کند، این ستاره مراکشی هم اولین بازی خود برابر پرسپولیس را پشت سر خواهد گذاشت.

خیلی‌ها از همین حالا یاسر آسانی را ستاره دربی می‌دانند در حالی که بهترین بازیکن فصل استقلال نیز یک دربی اولی است!

در خط حمله استقلال هم سعید سحرخیزان توپ می‌زند که قرار است برای اولین بار در دربی برابر پرسپولیس بازی کند.