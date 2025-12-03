فولام در خانه با اینکه ۵-۱ از سیتی عقب افتاده بود سه گل به ثمر رساند ولی در نهایت نتوانست کامبک را کامل کند و ۵-۴ شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چهاردهمین هفته لیگ برتر انگلیس، منچسترسیتی در ورزشگاه کریون کاتیج و با نمایشی عجیب در برابر فولام با نتیجه پنج بر چهار برنده شد.

در شب گلزنی دوباره هالند، بازگشت تیجانی ریندرس به فرم خوبش و درخشش ادامه‌دار فودن با دو گلی که به ثمر رسوند، سیتیزن‌ها خیلی زود بازی را به دست گرفتند و زمانی که در دقیقه ۵۴ نتیجه ۵-۱ شد، انتظار می‌رفت حتی اختلاف بیشتر شود و یا در بدترین حالت با همین نتیجه پایان یابد؛ ولی فولام به شکل شگفت‌آوری به بازی برگشت و تا مرز کسب تساوی هم پیش رفت، ابتدای گل الکس ایوبی و دو گل سامو چوکوئزه باعث شد هوادارانی که زیر باران سیل آسای لندن به تیمشان اعتماد داشتند و در ورزشگاه مانده بودند، کاملا به بازی امیدوار شوند. فولام در دقیقه ۹۸ این مسابقه می‌توانست گل پنجم را هم بزند و یک بازگشت رویایی را ثبت کند، اما گواردیول مدافع سیتی در دهانه دروازه توپ را دفع کرد تا بازی ۵-۴ تمام شود. شاگردان گواردیولا با این برد ۲۸ امتیازی شدند و در رتبه دوم جدول قرار دارند. فولام هم با ۱۷ امتیاز پانزدهم است.

دیگر دیدار مهم دیشب لیگ جزیره هم تماشایی از آب درامد، نیوکاسل یونایتد و تاتنهام هاتسپر در ورزشگاه سنت جیمز پارک در دیداری پرالتهاب و نفس‌گیر به تساوی ۲-۲ رضایت دادند. نیمه نخست با وجود چند موقعیت، بدون گل به پایان رسید، اما بازی در نیمه دوم ریتمی بهتر پیدا کرد و نیوکسل در دقیقه ۷۰ با گل برونو گیمارش به گل اول رسید. اما تاتنهام خیلی زود پاسخ داد و ۱۰ دقیقه بعد ضربه سر شیرجه‌ای رومرو به گل تبدیل شد تا بازی مساوی شود. نیوکسل دوباره در دقیقه ۸۵ پیش افتاد؛ این‌بار از نقطه پنالتی و به وسیله گوردون. در حالی که نیوکسل در آستانه پیروزی بود، رومرو در دقیقه ۹۵ با یک ضربه قیچی باورنکردنی در محوطه جریمه بازی را ۲-۲ کرد و تاتنهام را از یک شب ناامیدکننده نجات داد. این نمایش خیره‌کننده کاپیتان آرژانتینی، پاسخی قاطع به انتقادات پس از شکست هفته گذشته مقابل فولام بود. با این نتیجه هر دو تیم ۱۹ امتیازی شدند و در نیمه پایین جدول لیگ جزیره قرار دارند.

در دیگر دیدار دیشب هم اورتون با یک گل میزبانش بورنموث را شکست داد.