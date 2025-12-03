باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توضیحی درباره تولید کود زیستی که به تصفیه آب کمک می کند + فیلم

دکترای میکروبیولوژی صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه یزد در خصوص کود زیستی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم سادات میرباقری، دکترای میکروبیولوژی صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه یزد در گفتگو با برنامه صبح به خیر ایران در مورد کود زیستی نکاتی بیان کرد.

 

 

 

