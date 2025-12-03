یوونتوس در شبی که دروازه‌اش تهدید خاصی نشد و کل بازی را در دست داشت، به یک برد راحت دست یافت تا راهی یک‌چهارم‌نهایی جام حذفی ایتالیا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در نخستین دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا، یوونتوس در تورین به مصاف اودینزه رفت و در شبی که اصلا به دردسر نیفتاد، با دو گل به پیروزی رسید.

 ستاره میدان، اما جاناتان دیوید، مهاجم کانادایی بود که قرار است به همراه اوپندا جای دوشان ولاهوویچ مصدوم را برای ۳–۴ ماه پر کند. دیوید اگر کمی خوش‌شانس‌تر بود، می‌توانست اولین دبل خود با پیراهن یووه را جشن بگیرد: گل اول او به دلیل گل به خودی پالما به نام مدافع اودینزه ثبت شد و گل زیبایش در دقیقه ۳۳ به خاطر آفساید میلی‌متری مردود اعلام شد. در نهایت پنالتی لوکاتلی در نیمه دوم گل دوم بیانکونری را به ثبت رساند تا اسپالتی سومین برد پیاپی اش را با بانوی پیر کسب کند.

یوونتوس در یک چهارم حریف برنده دیدار آتالانتا–جنوا خواهد شد. دیداری که امشب برگزار می شود. البته به جز این مسابقه، دو دیدار دیگر هم امشب در این مرحله برگزار خواهد شد که ناپولی میزبان کالیاری است و اینتر به مصاف ونتزیا می‌رود.

