شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خشکسالی درختان در بوستان جنگلی چیتگر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی اوقات برای گذراندن لحظات شاد در دامن طبیعت، نیازی به خارج از شهر برای گذراندن اوقات تفریح نیست. بوستان چیتگر در شهر تهران واقع شده و به عنوان یکی از مکان‌هایی است که می‌توانید با اقامت در پایتخت، از زیبایی‌ها و هوای لطافت آن بهره‌مند شوید؛ و به عنوان یکی از بوستان‌های جنگلی مصنوعی است که مناظر چشم‌نواز و هوای خوش را در کنار انواع فعالیت‌های تفریحی در خود جای داده است. اما این روز‌ها این بوستان خوش آب و هوا به علت خشکسالی درختان حال و روز خوشی ندارد و گردشگرانی که به این بوستان برای گردش و تفریح مراجعه می‌کنند؛ با خشکسالی درختان مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید متاسفانه قریب یک سال هست که درختان جنگل چیتگر خشگانده و سپس قطع و تنه ان‌ها را جابجا می‌کنند. این امر در چند ماه اخیر وسعت پیدا کرده و حجم وسیعی از جنکل خشگانده و تخلیه شده است. از محوطه و پیرامون شهرک سرو آزاد گرفته تا پشت دریاچه چیتگر که بیشتر به یک خشکسالی ساختگی شبیه است در حالیکه دریاچه همچنان باقی است و اطراف ان ساخت و ساز سرعت گرفته و بدتر اینکه از داخل جنگل چیتگر به موازات دریاچه به بهانه اسکان کارگران شهرداری و بوستان گل و پارک بانوان و ... اشغال شده است. از سوی دیگر داخل و پیرامون جنگل چیتگر در اختیار تعداد زیادی اصطبل اسب و اسب سواری و مراکز نگهداری حیوانات قرار گرفته و سازه‌هایی وجود دارد که مختص قشر خاصی قرار گرفته و قرق و محدود شده است. لطفا رسیدگی کنید.

