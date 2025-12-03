باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در دور یک‌هشتم نهایی جام حذفی آلمان، زمین سیگنال ایدونا پارک شاهد تقابلی جذاب بین دورتموند و بایر لورکوزن بود که در نهایت لورکوزن با برد یک بر صفر به جمع هشت تیم پایانی راه یافت. این بازی پرهیجان که از همان ابتدا با احتیاط آغاز شد، با گلزنی مازا به سود بایر لورکوزن شکل تازه‌ای به خود گرفت. تیم میزبان تلاش کرد تا ابتکار عمل را در دست بگیرد. زنبور‌ها البته خیلی بدشانس هم بودند که گلشون در دقیقه ۶۰ با افساید چند میلیمتری مردود شد و ضربه کریم آدیمی در دقیقه ۹۵ هم با اختلاف چند سانتی متری از کنار تیر رد شد تا آه دیوار زرد از روی سکو‌ها بلند شود. در نهایت در شبی که میلی‌متر‌ها سرنوشت را رقم زدند، دورتموند پس از پنج بازی بدون بخت، جام حذفی را با حسرت ترک کرد.

در سایر دیدار‌های دیشب دی اف بی پوکال، لایپزیش ۳-۱ ماگدبورگ را شکست داد، هرتابرلین ۶-۱ کایزرسلاتن را در هم کوبید و مونشن گلادباخ هم با شکست دو بر یک مقابل سن پائولی از دور رقابت‌ها کنار رفت.