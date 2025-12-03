بنابر گفته مسئولان، در مجموع با ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار تولید سالانه از مصرف بیش از ۴۴ هزار متر مکعب از مصرف آب و افزون بر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری می‌شود و همچنین باعث پیشگیری از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO ۲ در هوا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی و نیاز به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در ایران در حال رشد و توسعه چشمگیری است. کشور ایران به عنوان یکی از کشور‌هایی با پتانسیل بالا برای تولید انرژی خورشیدی، در سال‌های اخیر اقداماتی جدی برای بهره‌برداری از این منبع پاک و پایدار انجام داده است.

توسعه ظرفیت‌های انرژی خورشیدی که چند روز گذشته با بهره‌برداری از ۴۴۵ مگاوات دیگر ظرفیت آن در کشور از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات عبور کرد و در این راستا محسن طرزطلب رئیس ساتبا گفت: با بهره‌برداری از ۴۴۵ مگاواتی نیروگاه تجدیدپذیر جدید ۲۵۱ میلیون صرفه جویی سوخت صورت می‌گیرد و ۶۳۵ هزار تن گاز co ۲ کمتری تولید می‌شود.

او در ادامه افزود: در مجموع با ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار تولید سالانه از مصرف بیش از ۴۴ هزار متر مکعب از مصرف آب و افزون بر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری می‌شود و همچنین باعث پیشگیری از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO۲ در هوا می‌شود.

ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی در کشور که بر اساس هدف‌گذاری اعلام شده توسط وزیر نیرو عباس علی آبادی باید تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات و تا تابستان به ۱۱ هزار مگاوات برسد، اما با توجه به ظرفیت فعلی این هدف‌گذاری قابل تحقق است؟ در همین زمینه هم وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: در سال‌های گذشته، ما ۲۲۰۰ مگاوات تجدیدنظری داشتیم و امروز از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات فراتر رفته‌ایم تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که از عدد ۵۰۰۰ عبور خواهیم کرد.

او افزود: هدف‌گذاری ما کماکان همان عددی است که قبلاً اعلام کردیم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در طول تابستان ان‌شاءالله به عدد ۱۱ هزار واحد برسیم. شما دعا بکنید، ما در حال تلاش هستیم و همه همکارانمان بسیج شده‌اند تا مقدمات کار فراهم شود؛ اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری مردم و رسانه‌ها هستیم.

در ادامه هم جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون ساتبا هم می‌گوید: ایران بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد؛ تابش خورشیدی کشور در بسیاری نقاط بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۵۰ کیلووات‌ساعت بر مترمربع است؛ یعنی بالاتر از کشور‌های اروپایی که انقلاب خورشیدی در آنها رخ داده. این مزیت‌ها ایران را در زمره چهار کشور برتر جهان از نظر پتانسیل خورشیدی قرار می‌دهد؛ در برنامه هفتم، دولت مکلف شده ۱۲ هزار مگاوات خورشیدی احداث کند که دولت چهاردهم این هدف را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است.

وی تأکید کرد: با پتانسیل ایران، عدد ۳۰ هزار مگاوات نه‌تنها غیرواقعی نیست، بلکه قابل تحقق در زمان کوتاه است؛ اگر تأمین مالی با هماهنگی وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه انجام شود. برای تابستان سال آینده، وزارت نیرو برنامه ۱۴ هزار مگاواتی دارد که بخش اصلی آن از مسیر تجدیدپذیر‌ها تأمین خواهد شد.

به طور کلی، با توجه به پتانسیل‌های بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای دولت، انتظار می‌رود که انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در آینده‌ای نزدیک نقش بسزایی در تأمین انرژی کشور داشته باشند و به تحقق اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی کمک کنند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، تجدیدپذیر
