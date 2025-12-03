شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۶۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد جامعه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۶۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد جامعه قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۱۵۹ قرار داشت و هوا برای همه افراد ناسالم بود. البته در ساعاتی از صبح روز گذشته هوا به وضعیت قابل قبول رفته بود.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

Iran (Islamic Republic of)
H
۱۰:۱۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
بابا لعنت فقط مردیم نفسمون بالا نمیاد
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اشکالی نداره چون از نظر شورا تهران آلوده اش قشنگتره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
هواشناسی کلا تعطیل وهیچ پیش‌بینی درسنثتی تا حالا نداشته.
باید مدارس هفته بعد کلا تعطیل شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
چرا باید کمیته در این هوا وبیماری مدارس را باز کنند .بابا باتوجه به مجازی بودن بچه ها درس می خوانند وعقب نمی مانند لطفا هفته بعد رو کلا تعطیل کنید هم شهر خلوت بشه وهم بیماری کنترل بشه.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مغز این مسئولین را باید تو شیشه الکل نگهداشت تا در آینده بشه استفاده کرد واقعا!!! آخه چی تو اون مختون هست؟ الان خوب شد دوباره هوا شد مثل همون هفته پیش؟! بابا! چتونه؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
آلودگی جهانی هست تنها باران و شهرهای ایران مربوط نمی شود الان دیگر کو هها هم آلوده هستند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
باسلام آلودگی هوا شهر ها عمدی هست
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
هر. چی. چی. خوب. اول. واسه. تهرانی هاست. بعد. اگه. زیاد. اومد. پس. مونده هاشو میدن. بقیه. کشور
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
نظر پـزشـکیان: باید تهران را تخلیه کنیم. خخخخخخخخخخخخ
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
کرج که ۷صبح اعلام کردن برای مجازی شدن،حداقل واسه تهرانم همینکارو میکردید،شما که جون مردم براتون ارزش نداره
۰
۲
پاسخ دادن
