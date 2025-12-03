عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در سطح کشور لازم است رانندگان تاکسی اینترنتی از قوانین حمایتی برخوردار شوند. 

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی پوشش بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی در مجلس گفت: در این زمینه هم شرکتهای فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی، هم دولت و نیز مجلس باید کمک کنیم تا قوانین بیمهای مربوطه با کمترین هزینه برای رانندگان به تصویب برسد.
جمالیان با بیان اینکه قوانین و دستورالعملهای اجرایی کشور باید با شرایط فعلی جامعه همخوانی داشته باشد، افزود: امروزه با توجه به پیدایش و پیشرفت خدمات الکترونیک، مشاغل جدیدی بهوجود آمده است که از جمله آن تاکسیهای اینترنتی است.
وی ادامه داد: تاکسیهای اینترنتی با اقبال توجه مردم مواجه شدهاند و مشاهده میشود که در سطح کشور افراد زیادی وارد این عرصه شغلی شدهاند و لازم است تا از قوانین حمایتی برخوردار شوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: برخورداری از پوشش بیمهای از مباحث مهم این رانندگان بهشمار میرود و اکثر نمایندگان مجلس با این مسئله موافق هستند که باید قوانین بیمهای برای شغل تاکسیهای اینترنتی وضع شود.
جمالیان اعلام کرد: همچنین سازمان تأمیناجتماعی همکاری قابل قبول و خوبی را با کمیسیون اجتماعی مجلس دارد و طی جلساتی زوایای برخورداری از پوشش بیمهای بحث و بررسی شده است.
او افزود: ما نه تنها از پوشش بیمهای رانندگان اینترنتی حمایت میکنیم، بلکه با توجه به گسترش هوش مصنوعی، باید به فکر سایر مشاغل مبتنی بر فناوریهای نوین باشیم و برای پوشش بیمهای آنها چارهاندیشی کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه نوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی بسیار مهم است، گفت: اگر قرار بود که این افراد برای پوشش بیمهای خود، راسا اقدام میکردند و از انواع بیمههای خویشفرمایی استفاده میکردند، دیگر بحث بیمهای آنها اینهمه قیلوقال نداشت، زیرا تجربه سالهای اخیر نشان داده این نوع پوشش بیمهای کارامدی و گستردگی لازم را ندارد و مورد استقبال راننده هم قرار نمیگیرد.
جمالیان ادامه داد: نوع پوشش بیمهای که مد نظر نمایندگان مجلس قرار دارد از نوع اجتماعی است و برای این منظور باید شرکتهای فعال در حوزه حملونقل اینترنتی کمک کنند تا هزینههای پوشش بیمهای رانندگان تامین شود.
او اعلام کرد: اگر قرار باشد که هزینههای مذکور را به رانندگان اضافه کنیم، آنها نیز هزینهها را روی کرایهها خواهند آورد و بنابراین شرکتها باید کمک کنند تا با کمترین میزان هزینههای پوشش بیمهای رانندگان را تصویب کنیم.