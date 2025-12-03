باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در جریان دیداری از هفته نوزدهم لالیگای اسپانیا، بارسلونا میزبان اتلتیکو مادرید بود. این بازی در نهایت با پیروزی ۱-۳ بارسا به پایان رسید.

بازی را اتلتیکو بهتر آغاز کرد و هنوز ۲۰ دقیقه گذشته بود که الکس بائنا دروازه خوان گارسیا را باز کرد، اما تنها شش دقیقه بعد رافینیا پاسخ این گل را داد و در همان نیمه اول روبرت لواندوفسکی می‌توانست گل دوم را هم بزند، اما پنالتی‌اش را به شکل عجیبی به آسمان زد. با این حال در نیمه دوم دنی اولمو گل دوم را زد و سه امتیاز حساس را برای بارسلونا به دست آورد. در اواخر بازی هم فران تورس تیر خلاص را شلیک کرد.

بارسا با این برد ۳۷ امتیازی شد و صدرنشین است.