وزارت خارجه سوریه تاکید کرد که هرچند جولان در اشغال اسرائیل است، اما هویتی سوری دارد و سرزمین اشغال شده سوریه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه سوریه تایید کرد که مشارکت دمشق در هرگونه «گفت‌و‌گو در مورد مسائل فنی که ممکن است بر امنیت سوریه و منطقه تأثیر بگذارد» به هیچ وجه به معنای «کنار گذاشتن حق مسلم سوریه بر بلندی‌های جولان اشغالی» نیست و تاکید کرد که «جولان همچنان قلمرو سوریه خواهد ماند و رژیم اشغالگر اسرائیل در آنجا هیچ مشروعیتی ندارد.»

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای رسمی، مراتب قدردانی عمیق خود را از کشور‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل به نفع «پایان دادن به اشغال جولان اشغالی سوریه توسط اسرائیل» رأی دادند، ابراز کرد و این حمایت بین‌المللی را بازتابی از تعهد مداوم به «قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های آن که حق مردم سوریه بر سرزمین اشغالی خود را تایید می‌کند» دانست.

در همین زمینه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، اظهار داشت: «ما اصرار داریم که جنوب غربی سوریه، منطقه مجاور مرز بلندی‌های جولان، غیرنظامی شود.» او تاکید کرد که این امر شرط اصلی رویکرد کابینه او به هرگونه توافق احتمالی با دمشق است.

نتانیاهو روز سه‌شنبه افزود که «رسیدن به توافق با سوریه امکان‌پذیر است»، اما او آن را به مجموعه‌ای از شرایط مرتبط کرد و اظهار داشت که «انتظار دارد سوریه یک منطقه حائل غیرنظامی از دمشق تا جبل الشیخ و سایر مناطق ایجاد کند.»

منبع: المیادین