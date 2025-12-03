باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نجات معجزه‌آسای راننده کامیون آمریکایی + فیلم

تصاویری از نجات یک راننده کامیون در آمریکا که از مسیر منحرف شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامیونی در ایالت ویرجینای آمریکا به دلیل لغزندگی جاده از مسیر منحرف شد و کابین آن از یک پل آویزان ماند. نیرو‌های امدادی موفق شدند راننده را به‌موقع نجات دهند.

