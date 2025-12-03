\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u0648\u06cc\u0631\u062c\u06cc\u0646\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0644\u063a\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062d\u0631\u0641 \u0634\u062f \u0648 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646 \u0622\u0646 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u067e\u0644 \u0622\u0648\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0646\u062f. \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0645\u0648\u0642\u0639 \u0646\u062c\u0627\u062a \u062f\u0647\u0646\u062f.\n