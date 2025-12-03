رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: ادامه انتقال محکومین منوط به همکاری طرف افغانستانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر امور بینالملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با رعایت حسن همجواری و همسایگی با کشور افغانستان پذیرای تعداد زیادی از اتباع افغانستان است، گفت: برخی از این افراد در حوزه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرایمی شدند که در نتیجه آنها به محکومیتهایی در چارچوب حقوق داخلی ایران محکوم شدند.
وی ادامه داد: براساس موافقتنامه انتقال محکومین منعقده میان ۲ کشور در اول و دوم آذر ۱۴۰۴ تعداد ۲۹۱ محکوم افغانستانی از مرز دوغارون اسلام قلعه خراسان رضوی تحویل مقامهای افغانستانی شدند.
جلالیان با بیان اینکه این انتقال توسط کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به مقام ذیصلاح طرف افغانستانی با حضور مقامهای ذیصلاح ۲ کشور در تاریخ صدرالذکر انجام شد، اظهار کرد: محکومین از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کرمان منتقل شدند، زیرا در این استانها مرتکب جرایمی شده بودند و براساس حقوق داخلی کشور به مجازات حبس محکوم شدند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تصریح کرد: موضوع انتقال محکومین توسط وزارت دادگستری انجام میپذیرد و این اقدام در چارچوب حقوق بشری و انساندوستانه است؛ ادامه این روند منوط به همکاری طرف افغانستانی است.
وی ابراز امیدواری کرد که این همکاریها مستمرا ادامه یابد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند به این وظیفه انسانی و حقوق بشری عمل کند و اتباع افغانستانی که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران دوران محکومیت خود را سپری میکنند، به کشورشان منتقل کند.
