شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلا استفاده ماندن ورزشگاه تنیس و پدل شهرقدس ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با رشد روزافزون علاقه به ورزش‌های حرفه‌ای و تفریحی، تقاضا برای فضا‌های ورزشی استاندارد افزایش یافته است. تنیس و پدل یکی از گزینه‌های محبوب دوستداران ورزش برای تفریح و سرگرمی محسوب می‌شود. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت دو سال است که ورزشگاه تنیس و پدل در شهرقدس استان تهران افتتاح شده؛ اما به بهره برداری برای استفاده از ورزش دوستان در این مجموعه صورت نگرفته است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

 متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ورزشگاه تنیس و پدل شهرقدس استان تهران در سال ۱۴۰۲ با هزینه کرد ۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد و طی ۲ سالی که از افتتاح آن می‌گذرد؛ هیچ گونه استفاده‌ای از آن نشده است. آیا در شهری که تقریبا تمامی فرهنگسرا‌ها تعطیل شده و کمتر کوچه و خیابانی پیدا می‌شود که بدون چاله و دست انداز باشد بهتر نبود این همه هزینه‌ای که صرف یک مجموعه بلااستفاده شده در جهت بهسازی معابر و یا فعال سازی فرهنگسرا‌ها میگردید و این شهری که در بسیاری از نیاز‌های اولیه شهروندان دارای مشکلات فراوان از جمله وسایل بازی فرسوده پارک‌ها و ... است چه نیازی به مجموعه پدل دارد.

 

برچسب ها: ورزش دوستان ، پروژه عمرانی ، ورزشگاه
