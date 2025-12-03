باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- غریب سجادی فلسفه تشکیل ستاد انتخابات را برنامهریزی دقیق برای تمام مراحل دانست و افزود: لازم است برای هر بخش از فرآیند انتخابات سناریونویسی انجام شود، مشکلات احتمالی احصا و برای رفع آنها پیشبینیهای لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه انتخابات پیشرو تمامالکترونیکی خواهد بود، اظهار کرد: بسترهای لازم در حال آمادهسازی است و ایرادات و مشکلات دورههای گذشته باید برای این دوره به طور کامل برطرف شود.
سجادی ثبتنام نامزدها را نخستین مرحله مهم برشمرد و بر ضرورت آمادگی کامل دستگاهها در این زمینه تأکید کرد.
فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل هیات اجرایی را پیام مهم آغاز انتخابات عنوان کرد و گفت: ترکیب هیات اجرایی باید عصارهای از همه اقشار جامعه باشد؛ افرادی سالم، خوشنام، مورد اعتماد مردم و منتخب شهر و بخشها.
وی افزود که تعامل و همفکری کامل با هیات نظارت در این زمینه وجود خواهد داشت.
سجادی با اشاره به فلسفه وجودی شوراها گفت: ذات شورا، مشارکت مردم در تصمیمگیریهای شهری و روستایی است و نباید به دلیل عملکرد نامناسب عدهای معدود، این نهاد مهم اجتماعی تضعیف یا تخریب شود.
وی در پایان با تأکید بر تهیه «نقشه راه انتخابات» افزود: تجربههای دورههای قبل، نقاط ضعف و قوت و جمعبندی عملکرد ادوار گذشته باید مبنای برنامهریزی جدید قرار گیرد تا انتخاباتی سالم، رقابتی و در شأن مردم سنندج برگزار شود.