باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی نونهالان و جوانان به میزبانی تبریز و به مدت دو روز با حضور ۲۶۴ ووشوکار به نمایندگی از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها و در بخش ساندا (مبارزه) آرشام هدایتی و فرهام فاتحی دو ووشوکار کردستانی به دو مدال برنز دست پیدا کردند و در بخش تالو (اجرای فرم) نیز پارسا رفیعی دیگر نماینده استان موفق به کسب عنوان سوم و نشان برنز شد.

با اعلام فدراسیون ووشو، نفرات برتر این دوره از مسابقات به اولین اردوی تیم ملی ووشو نونهالان و جوانان کشور جهت کسب آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان چین و کسب سهمیه المپیک جوانان داکار کشور سنگال دعوت خواهند شد.

هدایت ووشوکاران کردستانی در این مسابقات برعهده فاتح حیدریان و مسلم احمدی بود و کاوه محمدی نیز به عنوان سرپرست همراه این تیم بود.