باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالهادی السعداوی، نماینده سابق مجلس عراق، جزئیات جدیدی در مورد بحثهای چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخست وزیر بعدی فاش کرد و موضع آمریکا در مورد دولت جدید را روشن ساخت.
السعداوی در جریان حضور خود در برنامه «گفتگوی آزاد» در تلویزیون الفرات گفت: «اوضاع منطقهای و بینالمللی بر عراق فشار وارد میکند، به ویژه از آنجایی که دولت آینده به دلیل توافقات سیاسی با وجود آرامش نسبی در صحنه، با دولتهای قبلی متفاوت است.»
او توضیح داد که «توافقهای سیاسی پیش میرود و هیچ اختلاف اساسی وجود ندارد. نامزد نخست وزیری از درون چارچوب هماهنگی، بدون معرفی نامزد مورد اجماع یا نامزدی از یک بلوک کوچک، انتخاب خواهد شد.» او اظهار داشت که «تاکنون ۶ نام ارائه شده است، اما محمد شیاع السودانی بهترین شانس را برای کسب دوره دوم دارد.»
السعداوی خاطرنشان کرد که «در حال حاضر همه برای سمتهای وزارتی رقابت میکنند و اکثر بلوکها به جز ائتلاف دولت قانون و ائتلاف بازسازی و توسعه، مستقیما نامزدهایی را برای این پستها معرفی نکردهاند.» او تاکید کرد که «السودانی به تصمیمات و جلسات این چارچوب پایبند است و آن را ترک نخواهد کرد یا عقاید خود را بر آن تحمیل نخواهد کرد.»
او فاش کرد که «هیچ شرطی برای نامزد نخست وزیری وضع نشده است و کمیتهای که برای نظارت بر این روند تشکیل شده است، سازوکار را تعیین کرده است. با این حال، یکی از فراکسیونهای درون این چارچوب، شرایطی را پیشنهاد کرد، از جمله اینکه نامزد به هیچ حزبی وابسته نباشد و برای دوره دوم نامزد نشود، اما این شرایط توسط همه احزاب رد شد.»
او تأکید کرد که «آمریکا در حال تشکیل ائتلاف با نیروهای الحشد الشعبی به طور کلی نیست، بلکه شاخصهایی در مورد برخی از جناحهای آن دارد.» او تأکید کرد که «زبان سلاح نمیتواند سیاست خارجی عراق را تعیین کند و انتخابات نقشه راه مرحله بعدی را تعیین خواهد کرد.»
او اظهار داشت که «هیچ طوفان سیاسی بزرگی وجود ندارد و آنچه عراق امروز تجربه میکند، پیچیدگی کمتری نسبت به آنچه قبلا با آن روبهرو بوده است، دارد.» او توضیح داد که «این چارچوب شامل افراد خردمندی است که قادر به هدایت کشور به سمت امنیت و خدمت به عنوان نقطه شروع گفتوگو و جلوگیری از شبح جنگ هستند.»
او افزود که «حزب بازسازی و توسعه یک ستون اساسی در این چارچوب است و در حال حاضر هیچ برنامه جایگزینی برای جلوگیری از تصدی دوره دوم السودانی ندارد» و خواستار «احترام به جدول زمانی قانون اساسی برای ادامه جلسه پارلمان» شد.
السعداوی به «معضل در تصمیمگیری در مورد نامزد کُرد برای ریاست جمهوری» اشاره کرد و پیشبینی کرد که «تشکیل دولت ظرف دو تا سه ماه» انجام شود.
این نماینده سابق مجلس در پایان گفت که «تغییرات کابینه در وزارتخانههای امور خارجه و آموزش و پرورش خواهد بود که به نفع بخش شیعه در دولت جدید خواهد بود، در حالی که وزارت دارایی به کُردها باز خواهد گشت و وزارت آموزش عالی به سنیها خواهد رسید، تفسیر سیاسی که در حال حاضر در دست بررسی است.»
منبع: الفرات نیوز