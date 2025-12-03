باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری در جلسه‌ای با محوریت بررسی راهکار‌های تأمین و انتقال آب مورد نیاز مرکز استان گفت: ضرورت دارد که آخرین وضعیت منابع آب و ظرفیت‌های انتقال آب به اردبیل مورد بحث و ارزیابی قرار بگیرد.

او با اشاره به سکونت ۵۰ درصد از جمعیت استان در شهر اردبیل و محدودیت‌های بارش و افت سطح آب‌های زیرزمینی، خواستار تسریع در بررسی‌های فنی و عمرانی انتقال آب از حوضه سفیدرود به استان شد.

فرماندار اردبیل با تأکید بر تسریع در اجرای تصفیه‌خانه شورابیل و جمع‌آوری چاه‌ها و تکمیل زون آب شرب داخل شهر توسط شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب گفت: تأمین آب شرب پایدار مرکز استان نیازمند همکاری تمامی مسئولان و تخصیص و تأمین به‌موقع اعتبارات است.

فرهاد سبحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل نیزدر این جلسه، بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین پایدار آب شرب اردبیل، کاهش فشار بر منابع موجود و تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب تاکید کرد و ادامه داد: انتقال آب به مرکز استان باید با لحاظ پیوست تنش‌های اجتماعی منطقه صورت پذیرد.

علی حیدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب، ظرفیت‌های حوضه سفیدرود و مسیر‌های پیشنهادی انتقال، اعلام کرد که به هیچ عنوان آب سد گیوی به شهر اردبیل منتقل نخواهد شد.

او در ادامه با اعلام خبر تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت جهت تملک اراضی و آبگیری سد شهریار افزود: در این جلسه گزینه‌های مسیر انتقال آب از حوضه سفیدرود و سد شهریار براساس هزینه ریالی، طبیعت منطقه، تعداد ایستگاه پمپاژ، اختلاف ارتفاع، طول مسیر، حفر تونل، صعوبت کار، زمان اجرا و سایر شرایط فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای