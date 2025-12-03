رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار نسبت به تلاش سودجویان برای نسبت‌دادن افزایش قیمت کالاها و خدمات به سه‌نرخی شدن قیمت بنزین گفت: تعزیرات آماده برخورد با سودجویان قیمت بنزین و خودرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به سوءاستفاده برخی سودجویان از اخبار مربوط به سه‌نرخی شدن قیمت بنزین هشدار داد و گفت: هم‌زمان با انتشار خبرهای مرتبط با تغییر قیمت سوخت، برخی افراد سودجو تلاش می‌کنند افزایش قیمت کالا و خدمات را به بنزین نسبت دهند؛ در حالی که هرگونه افزایش خودسرانه، تخلف محسوب می‌شود و سازمان تعزیرات برای مدیریت و برخورد با این رفتارها برنامه‌ریزی لازم را انجام داده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره تأیید یا عدم تأیید افزایش اخیر قیمت محصولات خودروسازان گفت: اکنون که قیمت‌ها به شورای رقابت و سازمان حمایت ارائه شده و مورد تأیید آن‌ها قرار گرفته است، طبیعتاً سازمان تعزیرات نیز در چارچوب چرخه قانونی، مطابق همان ارقام عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات پیشین یک شرکت خودروسازی توضیح داد: پرونده‌ای درباره این شرکت در دوره‌ای تشکیل شد که افزایش قیمت‌ها خارج از ضابطه صورت گرفته بود. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که میزان افزایش قیمت باید ۱۵ درصد باشد، اما این شرکت حدود ۲۰ درصد و اندکی بیشتر برای محصولات خود افزایش اعمال کرده بود.

وی افزود: در مقابل این اقدامات ایستادگی کردیم تا افزایش قیمت‌ها بر اساس نگاه دولت، سازمان تعزیرات و شورای رقابت تنظیم شود، نه بر مبنای خواسته خودروسازان که قصد داشتند خارج از چارچوب قانونی اقدام به افزایش قیمت کنند.

منیع: مهر

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قیمت بنزین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
زرشک همانطوری که با لبنیات برخورد کردی؟ همانطوری که با گوشت ومرغ برخورد کردی؟ همانطوری که .......برو عمو چرت وپرت نگو
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
چرت و پرت تحویل نده تا حالا شده با گران‌فروشی برخورد کنید تا افزایش قیمتی در بازار نداشته باشیم حرف نزنید حد اقل باعث پوشوندن نمکوبر زخم می شوید.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
توروخدا قسم برخورد جدی نکنید بشینید حقوقتات را بگیرید وازمتخلفین شتیل بگیرید تا امورات شما بگذرد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
برو بابا
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
این خبر مزخرف و دروغ را حذف کنید. از الان همه چی گران شده
۱
۸
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۰۹:۱۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
هر چی قبلا برخورد کردید و موفق بودید / الات هم برخورد میکنید
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مگه ما تعزیراتم داریم؟ با کدوم افزایش قیمت هایی که دیگه روزانه شده برخورد شده تا حالا؟ برنج؟ لبنیات؟ گوشت؟ بنزین؟ خودرو؟ کدومش؟!
۱
۹
پاسخ دادن
