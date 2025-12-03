\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0631\u0648\u0633\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9\u0647 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0645\u062a\u0646\u0627\u0639 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0646\u0627\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n