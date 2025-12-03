باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مراسم عروسی جمعی فلسطینی‌ها در میان آوار + فیلم

مراسم عروسی جوانان فلسطینی در نوار غزه در میانه آوار ناشی از جنگ، در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عروسی جوانان فلسطینی به نمادی از ادامه حیات با وجود مشکلات پس از جنایات اسرائیل در این باریکه تبدیل شده است. 

کاربری با انتشار ویدئو از این مراسم قدرت مردم فلسطین را امتناع آنها از نابودی و مقاومت آنها توصیف کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
جالبه با اینهمه جنگ هنوز پول دارن چه خرجهایی ؟؟؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
کدوم خرج بنده خداها عروسی دسته جمعی گرفتن .....