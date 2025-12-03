رئیس اداره بهزیستی هشترود از تحویل ۲۱ واحد مسکن مددجویی طی ۹ ماه گذشته در این شهرستان به مددجویان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمد علی آبادی در آیین جشن معلولین شهرستان هشترود با بیان اینکه ۳۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض برای احداث مسکن مددجویی در نظر گرفته شده است گفت: تا پایان امسال ۱۲ واحد مسکن مددجویی به معلولین این شهرستان تحویل داده خواهد شد.

علی آبادی گفت: در این شهرستان برای یک هزار و ۷۷۰ معلول تشکیل پرونده شده و اداره بهزیستی هشترود با دارا بودن ۱۴ مرکز خدمات توان بخشی فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، درمان‌های جراحی، کمک به ساخت مسکن، تامین هزینه‌های درمانی، تامین هزینه‌های تحصیلی و تامین لوازم توانبخشی و نیز با پرداخت تسهیلات خود اشتغالی و پرداخت مستمر ماهانه از این عزیزان حمایت می‌کند.

وی به تشکیل پرونده تسهیلات اشتغالزایی برای ۱۴۸ نفر از مدد جویان و معلولین خبر داد و گفت: تعداد ۲۰۳ نفر از معلولین و مددجویان برای دریافت حق بیمه خویش فرمایی و کار فرمایی معرفی شده‌اند.

منبع:بهزیستی هشترود

