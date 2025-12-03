علت ممنوعیت پخش زنده مراسم قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶، خریداری حقوق انحصاری پخش این مراسم توسط صداوسیما اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، تصمیم ساترا برای ممنوعیت انتشار زنده مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در پلتفرم‌های نمایش خانگی، اعلام و سروصدای زیادی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد.

بر اساس این تصمیم که ابلاغیه رسمی آن در فضای مجازی منتشر شد، پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز که تحت نظارت ساترا فعالیت می‌کنند، اجازه انتشار این مراسم را به صورت زنده نخواهند داشت.

در پی انتشار این ابلاغیه، عباس سیاح طاهری، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در گفتگویی، علت این ممنوعیت را خریداری حقوق انحصاری پخش مراسم به زبان فارسی توسط رسانه ملی اعلام کرد و گفت: این ممنوعیت، اتفاق جدیدی نیست. حقوق انحصاری پخش مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ به زبان فارسی، توسط سازمان صداوسیما خریداری شده است و پلتفرم‌های وی‌اودی می‌توانند از طریق آی‌فریم اختصاصی، مراسم را به پخش برسانند.

خریداری حق انحصاری پخش و ممنوعیت پخش زنده رقابت‌ها در پلتفرم‌ها، پیش از این در رویداد‌هایی مانند جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ یا المپیک ۲۰۲۴ فرانسه نیز رخ داده بود؛ اگرچه در آن زمان در نامه‌های رسمی ساترا به پلتفرم‌ها، اعلام می‌شد حقوق انحصاری پخش در محدوده مرز‌های جغرافیایی ایران خریداری شده و از خریداری حقوق پخش انحصاری «به زبان فارسی» صحبت به میان نیامده بود.

با این حال، در نامه‌ای که دیروز با امضای علی مهرگان مدیرکل صدور مجوز و امور رسانه‌های سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منتشر شد، قید «مرز‌های جغرافیایی ایران» یا «زبان فارسی» دیده نمی‌شود.

با این همه، بر اساس مصوبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تولید و پخش زنده برنامه‌ها در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیماست و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، برای پخش زنده محتوا باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.

مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است روز جمعه ۱۴ آذرماه در شهر واشنگتن برگزار شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: مراسم قرعه کشی جام جهانی ، پخش زنده ، جام جهانی فوتبال
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
یه مراسم رو کل جهان منتطرشن ببینن عربستان و پاکستان و افغانستان بگیر تا تمامه دنیا اونوقت ما باید التماس کنیم عکسهاش رو تو اخبار ببینیم.
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
ما فردا مستقیم از امریکا وارد فرودگاه بین المللی قرچک میشیم
ترامپ قمار باز عزیز خیلی ازمون پذیرایی کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۹:۳۸ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
آخه دعوت نشدن مسوولین به قرعه کشی آمریکا ناراحتی ندارد که این طور خشمگین شدید!! ما که همون عادل دوستداشتنی رو قبول داریم حالا شما هرکاری میخواهید بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خرج اضافه وقتی به ایرانی ویزا ندادن پخشش نکنند بهتره ارزش پول دادن نداره
۰
۰
پاسخ دادن
