باشگاه خبرنگاران جوان - عصر سهشنبه ۱۱ آذرماه، تصمیم ساترا برای ممنوعیت انتشار زنده مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ در پلتفرمهای نمایش خانگی، اعلام و سروصدای زیادی در شبکههای اجتماعی به پا کرد.
بر اساس این تصمیم که ابلاغیه رسمی آن در فضای مجازی منتشر شد، پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز که تحت نظارت ساترا فعالیت میکنند، اجازه انتشار این مراسم را به صورت زنده نخواهند داشت.
در پی انتشار این ابلاغیه، عباس سیاح طاهری، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا در گفتگویی، علت این ممنوعیت را خریداری حقوق انحصاری پخش مراسم به زبان فارسی توسط رسانه ملی اعلام کرد و گفت: این ممنوعیت، اتفاق جدیدی نیست. حقوق انحصاری پخش مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ به زبان فارسی، توسط سازمان صداوسیما خریداری شده است و پلتفرمهای ویاودی میتوانند از طریق آیفریم اختصاصی، مراسم را به پخش برسانند.
خریداری حق انحصاری پخش و ممنوعیت پخش زنده رقابتها در پلتفرمها، پیش از این در رویدادهایی مانند جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ یا المپیک ۲۰۲۴ فرانسه نیز رخ داده بود؛ اگرچه در آن زمان در نامههای رسمی ساترا به پلتفرمها، اعلام میشد حقوق انحصاری پخش در محدوده مرزهای جغرافیایی ایران خریداری شده و از خریداری حقوق پخش انحصاری «به زبان فارسی» صحبت به میان نیامده بود.
با این حال، در نامهای که دیروز با امضای علی مهرگان مدیرکل صدور مجوز و امور رسانههای سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منتشر شد، قید «مرزهای جغرافیایی ایران» یا «زبان فارسی» دیده نمیشود.
با این همه، بر اساس مصوبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تولید و پخش زنده برنامهها در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیماست و رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، برای پخش زنده محتوا باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.
مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است روز جمعه ۱۴ آذرماه در شهر واشنگتن برگزار شود.
منبع: ایسنا