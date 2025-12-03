پس از حضور درخشان تیم ملی بدنسازی در مسابقات عربستان برخی افراد به دنبال ایجاد حاشیه برای فدراسیون هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی درخشش کاروان ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ عربستان و کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی در بخش‌های آماتور و نیمه‌حرفه‌ای، موجی از واکنش‌های مثبت در فضای ورزش کشور ایجاد شد؛ اما در مقابل، برخی افراد مغرض که مدتی است از بدنه مدیریتی فدراسیون فاصله گرفته‌اند، بار دیگر بیکار ننشستند و تلاش کردند با طرح ادعا‌های بی‌پایه، حضور ایران در بخش نیمه‌حرفه‌ای این رقابت‌ها را غیرقانونی و فاقد مجوز جلوه دهند.

در همین راستا، کاوه درودی، عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام، در گفت‌وگویی رسمی توضیحات شفاف و مستندی درباره ماهیت این مسابقات و قوانین IFBB ارائه کرد و به شبهات مطرح‌شده پاسخ داد.

وی عنوان کرد:متأسفانه برخی افراد فرصت‌طلب که پس از کنار گذاشته‌شدن از مدیریت و ساختار فدراسیون، امروز دستشان از امور اجرایی کوتاه شده است، هر روز با بهانه‌جویی، تحریف واقعیت و انتشار مطالب غیرکارشناسی در تلاش برای تخریب فدراسیون هستند؛ در حالی که کوچک‌ترین دانش فنی و شناخت دقیقی از ساختار مسابقات و آیین‌نامه‌های بین‌المللی ندارند.

درودی ادامه داد: اینجانب، به‌عنوان نخستین فردی که در تاریخ تمامی فدراسیون‌های ورزشی کشور، کمیته حرفه‌ای (Professional Committee) را در فدراسیون پرورش‌اندام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌ام و سال‌ها از نزدیک درگیر قواعد، آیین‌نامه‌ها و ساختار مسابقات حرفه‌ای IFBB بوده‌ام، توضیحات مستند و روشنی را درباره ماهیت مسابقات موسوم به Semi Pro ارائه می‌کنم:

۱. ماهیت مسابقات حرفه‌ای و عدم وجود مفهومی به‌نام «جهانی حرفه‌ای»

بر اساس آیین‌نامه‌های رسمی IFBB:

• مسابقات حرفه‌ای تنها در قالب سری مسابقات و تور‌های حرفه‌ای (Professional Tours) برگزار می‌شوند.

• در ساختار IFBB اساساً مفهومی به‌نام «مسابقات جهانی حرفه‌ای» وجود خارجی ندارد.

به‌کاربردن چنین اصطلاح غلطی، نشان‌دهنده فقدان ابتدایی‌ترین سطح آگاهی از قوانین IFBB است.

۲. فلسفه ایجاد بخش Semi Pro در ساختار جهانی IFBB

تا سال‌های اخیر، هر ورزشکاری که در مسابقات جهانی IFBB مقام اوِرال کسب می‌کرد، می‌توانست مستقیماً وارد سطح حرفه‌ای شود.

اما با توجه به افزایش سطح کیفی رقابت‌ها، IFBB برای نخستین بار یک مرحله میانی بین آماتور و حرفه‌ای تعریف کرد: مرحله Semi Pro.

این مرحله نقش‌های مشخصی دارد:

• غربالگری قهرمانانی که ظرفیت ورود به سطح حرفه‌ای را دارند

• جلوگیری از ورود مستقیم و غیرمنطقی از آماتور به پرو

• ایجاد مسیر ساختاریافته برای تبدیل قهرمانان ملی و جهانی به ورزشکار حرفه‌ای

به همین دلیل، Semi Pro در ساختار جهانی IFBB معادل یک رده «Intermediate Division» است.

۳. دلایل قطعی آماتور بودن مسابقات Semi Pro

مطابق قوانین IFBB:

• مسابقات حرفه‌ای (IFBB PRO) الزاماً دارای جوایز مالی، امتیاز پرو کارت و منافع حرفه‌ای هستند.

•، اما در Semi Pro:

• هیچ جایزه مالی پرداخت نمی‌شود،

• هیچ پرو کارت صادر نمی‌شود،

• هیچ امتیاز رسمی Pro ثبت نمی‌شود.

این موضوع به‌تنهایی برای اثبات آماتوری، انتقالی بودن Semi Pro کافی است؛ و پرسش ساده این است:

اگر این مسابقات حرفه‌ای بودند، چرا حتی یک یورو جایزه نقدی پرداخت نشد؟

۴. ضرورت قانونی پیش‌نیاز برای ورود به مسابقات حرفه‌ای

طبق آیین‌نامه IFBB مسیر حرفه‌ای شدن سه مرحله دارد:

۱. مرحله آماتور

۲. کسب اوِرال یا نتیجه ممتاز

۳. مرحله انتقالی (Semi Pro)

بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند بدون طی این مسیر، وارد دنیای Pro شود.

عدم وجود جوایز، عدم اعطای پرو کارت و عدم ثبت امتیاز حرفه‌ای، ماهیت آماتوری Semi Pro را کاملاً روشن می‌کند.

۵. تفاوت ماهوی داوران حرفه‌ای و داوران آماتور – بند جدید

یکی از شاخص‌ترین تفاوت‌های مسابقات حرفه‌ای با مسابقات آماتوری، نوع و سطح داوران است:

• در مسابقات حرفه‌ای (IFBB PRO)، داوران باید:

• دفترچه داوری حرفه‌ای (Professional Judging License) داشته باشند،

• دارای گواهی بین‌المللی Pro-Judge باشند،

• تنها با تأیید رسمی IFBB PRO مجاز به قضاوت هستند.

این داوران کاملاً جدا از سیستم داوران آماتور فعالیت می‌کنند.

اما در مسابقات Semi Pro مورد بحث:

• تمام داوران از رده آماتور انتخاب شده بودند،

• هیچ‌یک دارای لایسنس Pro نبودند،

• ساختار داوری، چیدمان داوران و مجوز‌های صادره کاملاً آماتوری بوده است.

این واقعیت یکی از قوی‌ترین شواهد رسمی بر غیرحرفه‌ای‌بودن این مسابقات است.

اگر رویداد ماهیت حرفه‌ای داشت، حضور داور آماتور مطلقاً غیرقانونی و غیرممکن بود.

۶. رفتار فرصت‌طلبانه و انتشار محتوای جعلی توسط برخی افراد

با وجود این شفافیت، برخی افراد:

• تصاویر قهرمانان را با لوگو‌های جعلی و غیررسمی در اکانت هاى اینستاگرامى منتشر می‌کنند،

• تلاش می‌کنند موفقیت‌ها تخریب یا به نام خود مصادره کنند،

• با القای اطلاعات نادرست، افکار عمومی را فریب دهند.

این اقدامات مصداق تحریف واقعیت، سوءاستفاده رسانه‌ای و فرار از عملکرد ضعیف گذشته است.

۷. تفاوت امضای احکام آماتور و حرفه‌ای

این نکته تعیین‌کننده است:

• در مسابقات آماتور:

احکام با امضای آقای رافائل سانتونخا صادر می‌شود.

• در مسابقات حرفه‌ای Elite Pro:

مسئول امضا آقای خوزه راموس (José Ramos) است

و آقای رافائل هیچ نقشی در صدور احکام حرفه‌ای ندارد.

بنابراین:

هر حکمی که امضای رافائل را داشته باشد، ۱۰۰٪ آماتور است

و حتی در بالاترین حالت ممکن، نمی‌تواند Professional تلقی شود.

جمع‌بندی نهایی

با توجه به مستندات رسمی و قواعد شفاف IFBB:

• مسابقات Semi Pro مرحله‌ای آماتوری–انتقالی هستند، نه حرفه‌ای.

• نه جایزه مالی، نه پرو کارت، نه امتیاز حرفه‌ای و نه مجوز داوران Pro وجود داشته است.

• امضا و ساختار داوری، ماهیت آماتوری مسابقات را کاملاً روشن می‌کند.

• ادعا‌های مطرح‌شده علیه فدراسیون، تنها ریشه در جهل فنی، بی‌سوادی مقرراتی و انگیزه‌های تضعیف عملکرد فدراسیون و فرصت‌طلبانه دارد.